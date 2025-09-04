為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    社會

    驚險! 台中怪手司機大暴走 「因1事 」數度阻擋女騎士去路

    怪手數度擋去女騎士去路，近身阻擋，險象環生。（翻攝自threads）

    

    2025/09/04 17:14

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水公司在北屯崇德路進行洲際棒球場周邊汰換管線工程，今天有網友PO出影片，現場怪手竟擋住女騎士去路，雙方發生爭執後，怪手數度揮動怪手臂擋住機車去路，險像環生，經汽車不斷鳴按喇叭，怪手才放行。台水表示，已立即要求廠商停工，並依契約處分工地負責人；警方則依怪手運作超過申請路權範圍，開罰4800元。

    吳姓機車騎士行經工程道路時不慎碰倒施工交通錐，引發怪手駕駛與吳女爭執，怪手駕駛並數度開怪手擋住女騎士去路，相當危險，市警五分局表示，怪手運作超過申請路權範圍，利用道路為工作場所及攔阻人車等情事，將依《道路交通管理處罰條例》最高共處罰4800元。

    台水第四區處指出，台中給水廠於北屯洲際棒球場周邊進行管線汰換工程，現場皆有義交人員協助指揮交通，用路人未注意義交指揮直行通過，與施工人員發生口角與擋道情形，引發工安疑慮。

    工地負責人未妥善督導現場狀況，區處已依契約規定予以處分，並要求加強施工人員教育訓練，嚴格落實交通維持措施，確保用路人安全與施工秩序。

    女騎士與怪手駕駛發生爭執，駕駛竟開怪手近身擋去女騎士去路，相當危險。（翻攝自threads）

    

