小貨車撞等紅燈轎車再撞號誌桿 車頭撞爛駕駛送醫不治

洪男開小貨車在崁頂鄉中正路撞上等紅燈轎車，再撞號誌桿，車斗墜入農田。（警方提供）

2025/09/04 17:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉中正路今天早上發生死亡車禍，64歲洪姓男子開小貨車街潮州方向行駛，猛烈撞擊停等紅燈轎車，小貨車墜落路旁農田，洪男送醫不幸回天乏術。

東港分局今晨6點20分獲報，崁頂鄉187縣道有交通事故，警方到場發現，48歲林男駕駛轎車沿台187縣道往潮州方向行駛，停等紅燈時，遭洪男駕駛的小貨車直接撞上。

撞擊力道大，小貨車再撞擊交通號誌桿，貨斗掉進與路面約有50公分落差的農田裡，車頭嚴重毀損，屏東縣消防局人員到場將洪男送醫搶救，但他不幸傷重不治。

警方調查，洪男早上滿載整車雞肉要到潮州的市場販售，撞上前車確切原因仍待鑑定，洪男酒測值尚未出爐，轎車駕駛林男呼氣為0。

187縣道是潮州往返東港的重要幹道，事發地點是T字路口，燈號疑似近期才從閃紅黃燈轉為正式啟用的紅綠燈，警方呼籲，駕駛人行經路口時應減速慢行，注意車前狀況，遵守交通規則，確保行車安全。

小貨車車斗掉進農田。（警方提供）

小貨車撞轎車，再撞號誌桿。（警方提供）

轎車車尾重創。（警方提供）

