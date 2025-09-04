新北霹靂警裝備欠缺又老舊? 新北市警局：設備符標準將逐年更新

新北市議員黃淑君日前在議會質詢霹靂小組設備問題。（取自「黃淑君 板橋」臉書）

2025/09/04 17:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對新北市議員黃淑君指稱新北市警局霹靂小組人力短缺、設備老舊，執勤前要先寫遺書，新北市警局今嚴正澄清，霹靂小組等特殊任務警力屬於專案性、精準調度，並非每日高頻率大量出動，包括防彈衣、防彈盾牌皆符合國家標準，警車、無線電等裝備正逐年更新補強，絕無「裝備不足」、「漠視基層生命安全」等說法。

市警局指出，外勤員警所配發的防彈衣，均由內政部警政署統一採購，均通過美國國家司法研究院（NIJ）Ⅲ級及ⅢA級抗彈測試，並納入醫療與高額慰助保險，目前新北市特殊任務警力已配發野戰式防彈衣59件、背心式防彈衣40件、防彈盾牌13面（另自購多角度防彈盾牌1面），裝備逐年更新補強，足以應付攻堅與一般勤務需求。

市警局表示，經統計今年1月至8月，特殊任務警力共出勤89場次，平均每月約11場次。每場次出勤人力介於4至8人，視勤務性質及風險程度調整。這顯示出勤需求屬於專案性、精準調度，並非每日高頻率大量出動，特殊任務警力人力運作正常，不存在外界所稱「人力不足」情形。

市警局說明，依規定，特殊任務警力人員每日最多可有七分之三的人力排休，即48人中約有20人可休假，仍保有28人以上待命執勤。相較於實際每場次僅需4至8人，即便同時發生數起案件，人力調度仍具餘裕，並不會因休假制度而影響任務執行。

市警局也說，目前已編列2年預算近5億元，汰換汰換老舊警用車輛，並於年度預算內逐步更新，新車到位前，將優先調度狀況較佳車輛，保障勤務安全與執行效能；對於警政署建置配發的新型無線電，有同仁反映收訊品質不穩定情形，市警局第一時間彙整各分局訊號不佳場所，並協調廠商與警政署會勘完畢，持續優化通訊品質，避免影響第一線勤務安全。

至於議員指控警方檢討吹哨者，市警局強調皆以「問題導向、非人導向」管理原則，對基層反映事項皆予以重視並檢討改進，絕不會懲處或追究基層同仁的善意建議，已規劃於9月10日召開座談會，邀集特殊任務警力員警參與，彙整並研議改善措施。

