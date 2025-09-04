中科院「鵬園院區」標案機密外洩! 桃檢緊急拘提林姓技術師聲押獲准

中科院「鵬園院區（屏東九鵬基地）驚爆標案機密外洩。（資料照，記者陳治程攝）

2025/09/04 16:55

〔記者余瑞仁／桃園報導〕中山科學研究院被爆出內部人員持「鵬園院區（屏東九鵬基地）智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料，四處向廠商兜售，中科院院內安全系統發現資料複印異常，緊急移送憲兵指揮部並報請檢方偵辦；桃園地檢署2日拘提中科院資訊通訊研究所林姓技術師到案，3日深夜聲請羈押禁見，桃園地院法官今（4日）下午庭訊後裁定羈押禁見。

此案因立委黃國昌前天於臉書發問爆料，出中科院有內部人員拿著標案機密文件，近期大剌剌四處向廠商兜售要錢。中科院回應，院內安全系統日前發現資料複印異常，全案已移送憲兵指揮部，報請桃園地檢署檢察官主動偵辦。

桃園地檢署表示，檢方於2日下午接獲憲兵指揮部新北憲兵隊，報請指揮偵辦中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，即刻指派肅貪組賴穎穎檢察官偵辦，當晚緊急拘提中科院資訊通訊研究所林姓技術師（林姓被告）到案，經檢察官訊問後，認其涉犯刑法第132條第3項非公務員洩漏國防以外秘密及同法第342條第2項、第1項背信未遂等罪嫌，罪嫌重大，有勾串共犯、證人及滅證之虞，於昨（3日）晚間向法院聲請羈押禁見，並於今日下午經桃園地院裁定羈押禁見。

桃園地檢署拘提中科院林姓技術員到案，聲請羈押獲准。（記者余瑞仁攝）

