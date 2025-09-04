為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    國一苗栗路段連2天發生追撞緩撞車事件 處理員警同一人

    國道一號北向120.8公里苗栗縣造橋鄉路段，今（4）日下午1點多，發生一輛休旅車於內側車道追撞前方施工緩撞車事故。（圖由警方提供）

    

    2025/09/04 17:06

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道一號北向120.8公里苗栗縣造橋鄉路段，今（4）日下午1點多，發生一輛休旅車於內側車道追撞前方施工緩撞車事故，造成休旅車駕駛23歲吳姓男子及乘客共2人擦挫傷送醫。國道警方調查，吳男沒有酒駕，其所駕駛的休旅車也沒有輔助駕駛系統，疑因未注意車前狀況而肇事。

    國道2隊警方表示，吳男駕駛休旅車於今天下午1點17分在國道一號北向120.8公里處內側車道，追撞前方施工緩撞車，造成吳男及車上乘客共2人受擦挫傷，均送頭份為恭醫院診治，無生命危險，事故現場於下2點排除。

    警方調查，休旅車駕駛吳男與施工緩撞車司機何姓男子，雙方酒測均為0；吳男所駕駛的休旅車沒有輔助駕駛系統，稱一時恍神，未注意車前狀況而肇事。

    因國道一號北向124公里苗栗縣頭屋路段，昨（3）日上午8點多也發生一輛新車價逾300萬的奧迪電動車於內側車道追撞前方施工緩撞車事故，與今天事故處理者為同一員警，也讓該名員警語重心長地呼籲輔助駕駛非自動駕駛，不管車輛有沒有輔助駕駛系統，專心開車，才能保平安。

    休旅車於內側車道追撞前方施工緩撞車事故，造成休旅車駕駛23歲吳姓男子及乘客共2人受傷送醫。（圖由警方提供）

    

