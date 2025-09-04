小貨車台74線擦撞校車肇逃 恐罰3000元以下可扣照3個月

遊覽車左側車身受損。（民眾提供）

2025/09/04 16:49

〔記者歐素美／台中報導〕石姓男子昨天（3日）開小貨車走台74線快速公路，在西向2K台中市潭子區變換車道時，擦撞鍾姓男子駕駛的私立中學校車遊覽車，卻肇事逃逸。鍾男報案，警方到場處置，鍾男無酒精反應，也無人受傷，警方調閱相關影像釐清案情，將通知石男到案說明，依法開罰，嚴重將可吊扣駕照3個月。

昨天下午5點42分左右，38歲石姓男子開小貨車行駛在台74線內側車道，疑變換車道時不慎擦撞右側44歲鍾姓男子駕駛的私立中學校車遊覽車，遊覽車左側受損，幸車上學生都未受傷。

鍾姓駕駛報案，大雅警分局員警依規定到場處置，經檢測鍾男無酒精反應，也無人受傷。而石男未停車，涉肇事逃逸，警方已調閱相關影像以釐清案情，將通知石男到案說明。

石男在事故發生後未依規定處理，警方將會依法開單告發，將處以3000元以下罰鍰，並可吊扣駕照最長3個月。大雅警分局呼籲民眾如發生車禍應立即向110報案，於現場等候警方處理，切勿認為沒事逕行離開，以免受罰，若肇事致人受傷或死亡而逃逸，還需負肇事逃逸的刑事責任。

