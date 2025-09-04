為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小貨車台74線擦撞校車肇逃 恐罰3000元以下可扣照3個月

    遊覽車左側車身受損。（民眾提供）

    遊覽車左側車身受損。（民眾提供）

    2025/09/04 16:49

    〔記者歐素美／台中報導〕石姓男子昨天（3日）開小貨車走台74線快速公路，在西向2K台中市潭子區變換車道時，擦撞鍾姓男子駕駛的私立中學校車遊覽車，卻肇事逃逸。鍾男報案，警方到場處置，鍾男無酒精反應，也無人受傷，警方調閱相關影像釐清案情，將通知石男到案說明，依法開罰，嚴重將可吊扣駕照3個月。

    昨天下午5點42分左右，38歲石姓男子開小貨車行駛在台74線內側車道，疑變換車道時不慎擦撞右側44歲鍾姓男子駕駛的私立中學校車遊覽車，遊覽車左側受損，幸車上學生都未受傷。

    鍾姓駕駛報案，大雅警分局員警依規定到場處置，經檢測鍾男無酒精反應，也無人受傷。而石男未停車，涉肇事逃逸，警方已調閱相關影像以釐清案情，將通知石男到案說明。

    石男在事故發生後未依規定處理，警方將會依法開單告發，將處以3000元以下罰鍰，並可吊扣駕照最長3個月。大雅警分局呼籲民眾如發生車禍應立即向110報案，於現場等候警方處理，切勿認為沒事逕行離開，以免受罰，若肇事致人受傷或死亡而逃逸，還需負肇事逃逸的刑事責任。

    小貨車疑擦撞後肇逃，造成遊覽車左側車身受損。（民眾提供）

    小貨車疑擦撞後肇逃，造成遊覽車左側車身受損。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播