女學生酒後搭小黃睡著 色運將竟跑到後座性侵

台北市靠行范姓計程車司機搭載女學生，見對方因酒後入睡加以性侵得逞，桃園地院審結將范男判處8年6月徒刑。（記者余瑞仁攝）

2025/09/04 17:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕在台北市靠行營業的范姓計程車司機，2023年2月清晨搭載未滿20歲的女學生從台北市返回她位於桃園市楊梅區住家，抵達時見女學生因喝酒而熟睡，趁機跑到後座伸出鹹豬手撫摸胸部，女學生驚醒抗拒，卻被范男強行壓制逼迫口交得逞，女學生事後報警提告。案經桃園地院審理，認為范男觸犯利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪，將他判處8年6月徒刑。

判決指出，受害女學生於2023年2月26日清晨7時20分許，與許姓友人等人在台北市聚會後，因有飲酒且精神不佳，由許陪同下樓轎車，許見范男營業的計程車汽車停在路邊而招車讓女學生上車並告知運將把人載送到桃園市楊梅區的地址，女學生上車後不久即精神萎靡入睡，范男開車到達楊梅地址後見女學生仍沉睡，竟趁機跑到後座試圖解開女生牛仔褲扣子，同時伸手撫摸女學生胸部。

女學生因身體遭碰觸頓時驚醒，范男立刻戴上口罩，此時女學生因驚恐使力要掙脫，范男以右手壓住她的頭部，並以手臂勾住脖子加以壓制，隨即掏出生殖器，並以左手撬開女學生嘴巴強迫口交得逞，女學生還因此造成頸部、腹部、右大腿挫傷，脫困後於當日對許姓友人哭訴遭計程車司機性侵，翌日驗傷後報警提告。

案經桃園地檢署偵辦將范男起訴。桃園地院審理時，范男否認犯行，辯稱女學生、她的朋友和母親都不能當證人，且女學生身上的挫傷都是造假的，還誣指被害人與其母親是性工作者，更嗆檢察官濫訴，態度囂張；受害女學生母親證稱，女兒案發前活潑愛笑，常與她分享生活瑣事，案發後卻性格丕變，母女如同陌生人。

法官審理認為，范男靠行知名計程車車行，女學生與其素不相識只是偶然搭上計程車，沒有誣陷動機，被害人案發後從此害怕搭計程車，敘述案情及細節時更是情緒激動、痛哭難以自己，且范男更曾於此案發生後同年9月10日再以相同手法犯猥褻另一名女子被判2年徒刑，足證女學生指控遭性侵事實屬實。

法官審酌，范男以計程車司機為業，卻趁機對女乘客性侵，造成受害人對於搭乘計程車產生恐懼，更在其生命中留下難以抹滅傷害，且犯後矢口否認犯行，所生危害重大且態度惡劣，審結將范男判處8年6月徒刑。可上訴。

