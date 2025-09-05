詐欺犯擠爆全國監所 矯正署長林憲銘：從懲、教兩大原則著手

法務部矯正署署長林憲銘接受本報《官我什麼事》節目專訪。（記者黃筠軒攝）

2025/09/05 10:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕政府全力打詐，詐欺犯擠爆全國監所，法務部矯正署長林憲銘接受本報《官我什麼事》節目專訪時表示，矯正署從懲、教兩大原則著手，尤其涉及詐欺犯罪者於假釋期間或期滿後，5年內再犯詐欺罪就不得申請假釋，降低再犯率並協助收容人重返社會。

林憲銘表示，矯正機關詐欺犯人數5年來增加約8000人，詐欺犯進到監所執行後，矯正機關採懲、教兩大原則，在懲的方面，去年7月起已調整詐欺犯的處置條例，根據詐欺不法所得及組織犯罪情形訂定刑責，藉此讓詐欺犯深刻感受刑法帶來的懲罰效果，針對詐欺犯的假釋要求亦提高，一般犯罪申請假釋要件，初犯須執行刑期2分之1、累犯3分之2，詐欺犯則是初犯須達3分之2、累犯要執行到4分之3，才會考慮是否准予假釋，若詐欺收容人在出監後仍不知悔改，在假釋期間或期滿後5年內再犯詐欺罪就不得申請假釋。

林憲銘強調，在懲的原則之下，希望詐欺收容人能有認錯、悔改之心，再導以其他的處遇作法，尤其詐欺犯罪者常有價值觀偏差，認為錢財取得容易或缺乏對被害人的同理心，除了請律師、檢察官進到監所分析詐欺樣態，並讓詐欺收容人認知不可能逃離過法律制裁，不要存有投機取巧心態，同時協助其培養一技之長，各矯正機關設計有一系列的技能訓練，像是針對女性收容人規劃照顧服務員班、烘焙班、寵物美容班等，男性收容人則有水電維修、木工、堆高機、電腦技能等，詐欺收容人出監後有了一技之長，不用再靠不法行為謀生。

林憲銘表示，部分詐欺收容人有金融方面問題，不懂得理財、理債，亦請金融專家入監教導理財、儲蓄及投資，有債務時該如何處理，而非以不法手段取得財物，透過各種層面讓詐欺收容人得到懲、教的效果，確實悔改並重返社會過正常生活。

