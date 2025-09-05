監獄超收凸顯懲教人力不足 矯正署擬AI打造智慧監獄提升管理效率

法務部矯正署署長林憲銘。（記者黃筠軒攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全國矯正機關長期存在超收問題，近年打詐加劇超收，亦凸顯懲教人力不足，法務部矯正署署長林憲銘表示，將持續導入AI、智慧科技打造智慧監獄，讓矯正機關管理人力有更好的運用。

林憲銘表示，近年詐欺、洗錢收容人增加約8000人，讓矯正機關陷於超收狀態，但管教人力仍有限，科技發展日新月異，如何運用AI等智慧科技來輔助，節省人力負擔並提高管理的準確性及安全性，是矯正機關一大課題。

林憲銘說，目前有兩大面向在運作中，第一是科技安全網，主要是建構監視及錄影系統，矯正機關裡最多的就是監視器，都已從早期的類比全面提升為數位，監控影像都會進到雲端平台，取用、調度非常方便，亦可發展如辨識、偵測等功能協助管理，比如人臉辨識系統，什麼人該在什麼地方、人數有多少、活動區域範圍等都在掌控之下，只要一離開就會發出情報，矯正機關外圍布建電子圍籬，只要有不該出現的人、車活動即刻發出警報，不像過去只能以人力不斷巡邏。

第二是發展智慧監獄，人員在管理、運用輔導教材上都可借重科技，像是收容人在合作社購買日用品，以前是填三聯單後審核數量是否偏多、金錢是否足夠等，需要耗費很多的人力，現在運用類似速食店點餐系統，先掃描人臉再點東西並核對、審核。

林憲銘表示，目前矯正機關在科技運用上，有科技安全網及內部協助管理的智慧系統輔助，隨著社會、科技持續進步，只要發展出相關的科技都會廣為運用，並先在部分機關測試後推廣。

