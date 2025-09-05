為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    全國矯正機關超收逾千人 2大監所陸續完工將增3500容額

    法務部矯正署署長林憲銘。（記者黃筠軒攝）

    2025/09/05 11:00

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全國矯正機關目前超收1000多人，法務部矯正署署長林憲銘強調，八德外役監、彰化看守所即將完工啟用，屆時可增加近3500人容額，有助解決監所超收問題，但最終還是希望透過監獄內部教化、外部家庭及團體資源，協助收容人返回社會、返回家庭，降低再犯率。

    林憲銘表示，矯正機關核定容額為6萬0552人，但實際收容人數已逾6萬1600人，超收約1000多人，其中，光是詐欺收容人5年來就增加8000人，希望在政府不斷打詐下能有效壓抑詐欺犯罪行為，對於監所超收問題，除了增加收容量，也盡量平均各機關收容情形，西部地區因人口密集，犯罪地以西部較多，監所相對超收嚴重，因此將收容人往東部監所移轉，另有兩處監所預計今年底、明年底陸續完工啟用，包括位於桃園的八德外役監、中部的彰化看守所，這兩處監所完工啟用後，估計可增加將近3500人容額，有助解決目前超收問題。

    林憲銘表示，「當然還是希望人關越少越好」，收容人來自社會，終究要回到社會，不可能關一輩子，但要如何回到社會、回到家庭，就是矯正署最關注的地方，尤其是回到家庭，矯正機關不斷促成收容人家庭關係融洽的建立，例如設置愛在雲端電子聯絡簿，家屬可透過電子郵寄寄信到監所給收容人，收容人也可透過電子郵件回信，家屬還可附上孩子照片、旅遊照片等，讓收容人看到後希望能好好表現，早點回家跟家人團聚；另也設計枕邊細語，讓當了父母的收容人錄下想對孩子說的話或是童話故事，再傳給家人播放給孩子聽，促進收容人與孩子的關係，監所亦舉辦家庭日、懇親會等活動，若發現收容人沒有家人來探視，則主動透過外部團體協助尋找、聯繫家人。

    林憲銘強調，除了矯正機關內部管教，希望拉外部的家庭、團體資源協助，讓收容人有機會重新回到社會、重新回到家庭，透過多層面降低再犯率。

