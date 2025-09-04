少女自拍性影像被父母撞見！揪出網路色狼 檢起訴2罪

小芹與蔡男發生過5次性行為。示意圖，非當事人。（法新社檔案照）

2025/09/04 16:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓男子透過交友軟體結識未成年女網友小芹（化名）後，央求小芹自拍私密處、與自慰影像後傳給她；未料，小芹拗不過蔡男苦苦哀求，關在臥房內，全身光溜溜自拍時，恰巧被返家的父母撞見，追問得知小芹不僅自拍裸照影片外，還與蔡男發生過5次性行為。基隆地檢署今（4日）偵結，將蔡男分依涉犯兒童及少年性剝削防制條例罪與妨害性自主罪起訴。

據指出，小芹的父母是在去年返家時，撞見女兒在臥房內全身光溜溜，拿著手機自拍，經追問後，才知道小芹是在去年初，透過交友軟體結識蔡姓男子，在蔡男不斷央求下，小芹才答應以手機自拍私密處與自慰影像，再以Instagram（IG）傳給蔡男。



小芹父母獲知後，怒不可遏，連夜帶著小芹向基隆警方報警，警方調查發現，蔡男不僅慫恿小芹自拍私密處、與自慰影像後傳給他，之前還把小芹約到基隆市某飯店，小芹住處等處發生過5次性行為，還好小芹自拍的裸照等性影像，並未外流與散布出去。基隆地檢署調查後認定蔡男，蔡男涉犯對未成年少女為性交罪及少年性剝削防制條例罪起訴。

