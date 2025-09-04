為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    少女自拍性影像被父母撞見！揪出網路色狼 檢起訴2罪

    小芹與蔡男發生過5次性行為。示意圖，非當事人。（法新社檔案照）

    小芹與蔡男發生過5次性行為。示意圖，非當事人。（法新社檔案照）

    2025/09/04 16:55

    〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓男子透過交友軟體結識未成年女網友小芹（化名）後，央求小芹自拍私密處、與自慰影像後傳給她；未料，小芹拗不過蔡男苦苦哀求，關在臥房內，全身光溜溜自拍時，恰巧被返家的父母撞見，追問得知小芹不僅自拍裸照影片外，還與蔡男發生過5次性行為。基隆地檢署今（4日）偵結，將蔡男分依涉犯兒童及少年性剝削防制條例罪與妨害性自主罪起訴。

    據指出，小芹的父母是在去年返家時，撞見女兒在臥房內全身光溜溜，拿著手機自拍，經追問後，才知道小芹是在去年初，透過交友軟體結識蔡姓男子，在蔡男不斷央求下，小芹才答應以手機自拍私密處與自慰影像，再以Instagram（IG）傳給蔡男。

    小芹父母獲知後，怒不可遏，連夜帶著小芹向基隆警方報警，警方調查發現，蔡男不僅慫恿小芹自拍私密處、與自慰影像後傳給他，之前還把小芹約到基隆市某飯店，小芹住處等處發生過5次性行為，還好小芹自拍的裸照等性影像，並未外流與散布出去。基隆地檢署調查後認定蔡男，蔡男涉犯對未成年少女為性交罪及少年性剝削防制條例罪起訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播