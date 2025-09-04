警大破外籍兵團樓鳳私娼寮 13名泰、越妹將遣返出境

警方押解賣淫女子帶返派出所。（記者劉慶侯翻攝）

2025/09/04 16:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市警局萬華分局，昨日大破由林姓男子組織的外籍女子樓鳳私娼寮，在漢口街的某大樓13間分租套房，查獲9對正在從事性交易的男女，及林姓負責人和4名待客的賣春女。警方調查，13名來自越南、泰國的外籍賣淫女子均是持觀光簽證入台，將送請移民署留置等待遣返。另再追查幕後販運集團。

萬華分局西門派出所是接獲檢舉，在漢口街二段一棟大樓「花名甚熾」，疑是被人租下充當「一樓一鳳」場所，而且都是「外國貨」，再加上「貨色很硬」，所以價格從2500元一路飆至7000元不等，已屬於高消費。

請繼續往下閱讀...

警方進行蒐證，發現是43歲的林姓男子承租下大樓內的13間分租套房，並找來泰國、越南等女子來台，在套房內提供上門消費的男客性服務。外籍女子簽證到期後，則馬上另換一批。

警方3日下午2時許前往查緝，逐一破門調查時，正好有9名外籍應召妹正在接客，警方一網打盡，將現場林姓負責人以及正在等待接客的賣淫妹共計23人，查扣16萬元，監視器、保險套以及潤滑液等相關證物，全數帶回偵訊。

警方表示，現場查獲涉嫌賣淫的13名外籍女子，平均年紀約在30歲，均持觀光簽證來台，賣淫女依照年紀、身材以及服務態度分等級，價格從2500元至7000元不等。

警方今日訊後，這批外籍賣淫女將由移民署負責解送出境；男客依照社會秩序維護法裁處，負責人則依照妨害風化解送。

警方攻堅破門。（記者劉慶侯翻攝）

警方查扣贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法