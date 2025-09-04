為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國民黨籍竹市副議長余邦彥涉貪聲押 新竹地院下午召開羈押庭

    新竹市議會副議長余邦彥涉嫌貪瀆等案件，引發社會矚目，新竹地檢署今下午發布聲明，證實昨天執行搜索扣得物證，當庭逮捕後聲請羈押禁見。（記者廖雪茹攝）

    新竹市議會副議長余邦彥涉嫌貪瀆等案件，引發社會矚目，新竹地檢署今下午發布聲明，證實昨天執行搜索扣得物證，當庭逮捕後聲請羈押禁見。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/04 16:04

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市議會副議長余邦彥涉嫌貪瀆等案件引發社會矚目，新竹地檢署今下午發布聲明，表示此案件自9月開始即展開約談行動，昨天執行搜索扣得物證，檢察官認余邦彥涉嫌違反貪污治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，依法當庭逮捕後，向新竹地方法院聲請羈押禁見。新竹地院預計今天傍晚召羈押庭審理。

    檢方指出，新竹地檢署偵檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站，9月間陸續約談余姓被告及相關證人到案，3日上午，至新竹市議會及余姓被告住處執行搜索，扣得物證。檢察官昨晚訊問余姓被告後，認其涉嫌違反貪污治罪條例罪嫌重大聲請羈押禁見。

    據了解，檢調人員昨天也到新竹市府都發處建管科調閱相關資料，疑與土方資源場等相關，市府配合提供資料，對相關案情並不了解。

    檢方強調，公務員廉潔是維護國家法治的基石，公職人員若涉違法或貪瀆行為，新竹地檢署將秉持職權依法嚴辦，絕不寬貸。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播