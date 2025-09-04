國民黨籍竹市副議長余邦彥涉貪聲押 新竹地院下午召開羈押庭

新竹市議會副議長余邦彥涉嫌貪瀆等案件，引發社會矚目，新竹地檢署今下午發布聲明，證實昨天執行搜索扣得物證，當庭逮捕後聲請羈押禁見。（記者廖雪茹攝）

2025/09/04 16:04

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市議會副議長余邦彥涉嫌貪瀆等案件引發社會矚目，新竹地檢署今下午發布聲明，表示此案件自9月開始即展開約談行動，昨天執行搜索扣得物證，檢察官認余邦彥涉嫌違反貪污治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，依法當庭逮捕後，向新竹地方法院聲請羈押禁見。新竹地院預計今天傍晚召羈押庭審理。

檢方指出，新竹地檢署偵檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站，9月間陸續約談余姓被告及相關證人到案，3日上午，至新竹市議會及余姓被告住處執行搜索，扣得物證。檢察官昨晚訊問余姓被告後，認其涉嫌違反貪污治罪條例罪嫌重大聲請羈押禁見。

據了解，檢調人員昨天也到新竹市府都發處建管科調閱相關資料，疑與土方資源場等相關，市府配合提供資料，對相關案情並不了解。

檢方強調，公務員廉潔是維護國家法治的基石，公職人員若涉違法或貪瀆行為，新竹地檢署將秉持職權依法嚴辦，絕不寬貸。

