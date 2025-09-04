鳴笛閃燈沒用 救護車路口直行仍被撞

北安路口凌晨驚險，62歲蔡男駕駛自小客車與救護車相撞，畫面顯示救護車鳴笛閃燈仍被撞擊，所幸雙方無酒駕，事故原因仍待警方調查。（民眾提供）

2025/09/04 15:51

〔記者王捷／台南報導〕台南北安路一段與育賢街口今日凌晨傳休旅車與救護車擦撞事故，62歲蔡男似視線受阻，未注意30歲葉男駕駛的救護車，雙方均無酒駕，詳細肇事原因仍待調查釐清。

警方初步了解，事故發生凌晨0時許，蔡男駕駛休旅車行經街口時，可能是疏於注意加上視線被阻擋，結果救護車發生碰撞，雙方車上都沒有乘客，救護車當時正在勤務途中，現場立即進行酒測，雙方駕駛均無飲酒情事。

從現場監視器及行車紀錄器畫面可見，救護車鳴笛並閃爍警示燈號直行通過路口，突然休旅車由右側駛出，車頭直接撞上救護車左側。撞擊瞬間，救護車車身劇烈晃動，車尾偏移至對向車道，現場隨即響起尖銳煞車聲與碰撞聲響，驚動路口附近住戶與店家。

警方指出，目前事故詳細原因仍需進一步比對現場跡證與影像，釐清雙方行車動線與號誌狀況，並確認是否涉及闖燈或未注意車前狀況。

警方強調，民眾駕車途中若聽見救護、消防等緊急車輛警鳴，應立即避讓，讓緊急車輛優先通行，以確保黃金救援時間。依道路交通管理處罰條例第45條規定，若駕駛人未避讓，將處3600元罰鍰並吊銷駕照。

