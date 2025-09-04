為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鳴笛閃燈沒用 救護車路口直行仍被撞

    北安路口凌晨驚險，62歲蔡男駕駛自小客車與救護車相撞，畫面顯示救護車鳴笛閃燈仍被撞擊，所幸雙方無酒駕，事故原因仍待警方調查。（民眾提供）

    北安路口凌晨驚險，62歲蔡男駕駛自小客車與救護車相撞，畫面顯示救護車鳴笛閃燈仍被撞擊，所幸雙方無酒駕，事故原因仍待警方調查。（民眾提供）

    2025/09/04 15:51

    〔記者王捷／台南報導〕台南北安路一段與育賢街口今日凌晨傳休旅車與救護車擦撞事故，62歲蔡男似視線受阻，未注意30歲葉男駕駛的救護車，雙方均無酒駕，詳細肇事原因仍待調查釐清。

    警方初步了解，事故發生凌晨0時許，蔡男駕駛休旅車行經街口時，可能是疏於注意加上視線被阻擋，結果救護車發生碰撞，雙方車上都沒有乘客，救護車當時正在勤務途中，現場立即進行酒測，雙方駕駛均無飲酒情事。

    從現場監視器及行車紀錄器畫面可見，救護車鳴笛並閃爍警示燈號直行通過路口，突然休旅車由右側駛出，車頭直接撞上救護車左側。撞擊瞬間，救護車車身劇烈晃動，車尾偏移至對向車道，現場隨即響起尖銳煞車聲與碰撞聲響，驚動路口附近住戶與店家。

    警方指出，目前事故詳細原因仍需進一步比對現場跡證與影像，釐清雙方行車動線與號誌狀況，並確認是否涉及闖燈或未注意車前狀況。

    警方強調，民眾駕車途中若聽見救護、消防等緊急車輛警鳴，應立即避讓，讓緊急車輛優先通行，以確保黃金救援時間。依道路交通管理處罰條例第45條規定，若駕駛人未避讓，將處3600元罰鍰並吊銷駕照。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播