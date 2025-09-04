假採購21年詐領逾3千萬！ 台北榮總醫師遭起訴

檢方統計，僅台北榮總部分即遭詐領2811萬9089元；陽明及陽明交通大學研究計畫則遭詐565萬4592元，合計金額高達3377萬3681元。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北榮總神經醫學中心爆發採購弊案！士林地檢署調查發現，台北榮總鄭姓主治醫師結合實驗室助理及合作廠商，以假請購、假發票方式詐領研究與醫療耗材經費，長達21年，共侵吞公帑逾3377萬元，今依貪污治罪條例、詐欺、業務登載不實等罪起訴鄭男等人。

檢方調查，鄭男自1985年起先後在榮總任職住院醫師、總醫師、神經修復科主任等職務，並兼任陽明大學教授，對醫療耗材、實驗計畫等採購有實質決定權限。張女則負責神經再生實驗室庶務及耗材請購。兩人長期指示配合的醫療廠商，由余男及其妻朱女經營，專責提供不實發票協助核銷，款項則以「留抵貨款」名義管理，再由張女依鄭男指示運用。

起訴書指出，從2002年至2023年間，鄭、張二人以「假採購、真領錢」的手法操作。小額採購部分，張女虛構需求，偽造請購單並由鄭男或不知情醫師簽章，補給室依程序核准後，由廠商開立假發票請款，實際卻未交付貨品。大型長期開口契約案中，張女更以不實文件誤導主管、會計及政風人員，使廠商得標後持續以假發票核銷。

檢方統計，僅台北榮總部分即遭詐領2811萬9089元；陽明及陽明交通大學研究計畫則遭詐565萬4592元，合計金額高達3377萬3681元。朱女負責將款項記帳並控管，張女再按鄭男指示挪用，用於不明用途。

此外，榮總黃姓醫檢師也涉案。她明知未驗收貨品，仍依張女要求在38筆驗收紀錄上蓋章，協助完成虛假核銷程序。

檢方認為，鄭男等人長期濫用職權，甚至讓不知情醫師、主管在錯誤認知下簽核，嚴重破壞醫院及大學的財務控管機制，造成公帑損失，全案依貪污、詐欺及偽造文書等罪嫌起訴。

