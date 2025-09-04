為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中爆離奇行車糾紛！施工怪手「炮頭」擋車道 後車氣炸狂叭

    行車紀錄器影片分享平台今日發布一段影片，一台前端搭載液壓破碎錘（俗稱炮頭）的怪手，施工時不知為何將炮頭擋在一旁未封鎖的車道上。（取自YouTube頻道「WoWchout」）

    2025/09/04 16:10

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕行車紀錄器影片分享平台今日發布一段影片，一台前端搭載液壓破碎錘（俗稱炮頭）的怪手，施工時不知為何將炮頭擋在一旁未封鎖的車道上，導致車道上汽、機車無法通行，後方汽車也狂按喇叭表達不滿，場面相當火爆，影片曝光後引發網友熱議。

    YouTube頻道「WoWchout」今日分享一段行車紀錄器影片，表示事發地點在台中洲際棒球場附近路段。從影片中可見，由於施工封閉部分車道，汽機車只能從最左側唯一未被封閉的車道通行，然而怪手駕駛卻將炮頭擋住該車道，讓機車騎士相當不滿，轉頭怒瞪並揮手要他讓開，後方駕駛更是長按喇叭表達不滿，現場還傳出國罵粗話。

    目前並不知道怪手駕駛是否有意為之，然而影片PO出後立刻引發網友討論，在留言區表示：「告他妨礙自由」、「怎麼沒在規定範圍內施工？先檢舉廠商」、「此駕駛怪手有故意與挑釁犯罪嫌疑」、「很囂張唷」、「感覺有故意成份」、「報警處裡」；但也有網友稱，勿太早下定論，要看完前後影片才知道事情真相，也有網友緩頰：「應該不是故意擋吧！看起來是他操作上有點問題。」

    圖
    圖
