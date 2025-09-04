為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    東港溪畔襲胸狼出沒 高大男「戎克船」附近暗夜偷襲遛狗女

    東港溪於萬巒至潮州有長條堤防道路，非汛期常見牛隻放養，是許多人下午休閒的場所。（記者陳彥廷攝）

    東港溪於萬巒至潮州有長條堤防道路，非汛期常見牛隻放養，是許多人下午休閒的場所。（記者陳彥廷攝）

    2025/09/04 16:39

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港溪萬巒到潮州河堤道路昨天深夜驚傳出現性騷狼，從黑暗中跑出襲胸遛狗女子，被害女子上網PO文示警。警方指出，仍未獲通報，呼籲鄉親若有發現可疑人事物，請立即撥打110報案。

    東港溪萬巒鄉到潮州鎮的水防道路有不少人下午散步、運動，有女子昨天深夜遛狗，遭高大男子襲胸，當地沒有地標，女子PO文通報地點是潮州地標「戎克船」，但警方推測，事發地點應該距離地標已有500公尺左右。

    PO文者指出，當時已是深夜，只有戎克船附近有路燈，受害地點較為昏暗，旁邊還有樹林，1名高大男子突然從暗處衝出襲胸，她嚇得放聲大叫，男子立刻鑽進樹林快速逃跑，她推測凶手應該相當熟悉地勢，才知道如何逃逸，提醒所有民眾夜間行經要特別小心。

    事發地點事涉兩個分局轄區，由內埔分局主辦，而非潮州分局。內埔分局萬巒佳佐所長周昇華說，民眾於9月3日在臉書的發文，於東港溪河堤萬巒段的疑似性騷擾案件，內埔分局已主動積極聯絡留言民眾報案中，將加強巡邏，維護轄區治安。警方呼籲，鄉親若有發現可疑之人、事、物，請立即撥打110報案。

