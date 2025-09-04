為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鎖定車手必背幸運包 警橫掃10縣市瓦解詐團 再破舞廳300人毒趴

    南投集集警方查緝詐團車手，鎖定車手作案必帶的圓點背包，循線逮捕歸案。（集集警方提供）

    南投集集警方查緝詐團車手，鎖定車手作案必帶的圓點背包，循線逮捕歸案。（集集警方提供）

    2025/09/04 15:32

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集警方去年底查緝200萬元詐騙案，循線調閱監視畫面，跟著車手作案必帶的圓點幸運背包，順利逮人歸案；之後聯合全台多個縣市警局溯源追查，橫掃10縣市展開3波大搜索，成功瓦解以王嫌為首的17人詐團，其中還有竹聯幫成員，並從詐團人員涉及毒品，破獲桃園市舞廳314名外籍移工毒趴案，訊後依詐欺、毒品等罪移送法辦。

    集集警方表示，去年底轄內謝姓民眾遭詐團車手面交取走200萬元，獲報後展開追查，惟車手透過搭乘高鐵、計程車，甚至半路變裝，不斷製造斷點干擾偵辦，不過該車手因作案時必帶圓點背包，自認每次帶出門都能成功取款，便將其視為幸運包，之後員警就鎖定背包，並順利在高雄逮到人。

    警方說，後續為溯源查緝詐團，聯合草屯分局，以及南投縣、台中市、桃園市警察局等單位，在今年展開多月監控、埋伏，並在北北基桃、苗中雲高，以及嘉義縣市共10地展開3波大掃蕩，除查獲該詐團以車輛四處作案收款當成「行動水房」，也逮捕以王嫌為首的17人詐團，起出10萬元、點鈔機、犯罪手機等證物。

    其中詐團成員還有竹聯幫弘仁會幫派份子，以及越南籍移工，甚至移工還曾涉入毒品案件，員警因此循線追查，並在桃園市的舞廳查獲314名外籍移工毒品趴，起出毒品K他命、「喪屍煙彈」等違禁品，訊後依詐欺、洗錢、毒品，以及組織犯罪等移送南投、桃園地檢署偵辦。

    南投集集警方查緝詐團車手，惟車手不斷轉換交通工具，甚至中途變裝製造斷點干擾偵辦。（集集警方提供）

    南投集集警方查緝詐團車手，惟車手不斷轉換交通工具，甚至中途變裝製造斷點干擾偵辦。（集集警方提供）

    南投集集警方聯合多個縣市查緝詐團，在10縣市發動3波大掃蕩，並在桃園的舞廳破獲314人的外籍移工毒品趴。（集集警方提供）

    南投集集警方聯合多個縣市查緝詐團，在10縣市發動3波大掃蕩，並在桃園的舞廳破獲314人的外籍移工毒品趴。（集集警方提供）

    南投集集警方聯合多個縣市查緝詐騙案，破獲以王嫌為首的17人詐團，起出10萬元現金等證物。（集集警方提供）

    南投集集警方聯合多個縣市查緝詐騙案，破獲以王嫌為首的17人詐團，起出10萬元現金等證物。（集集警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播