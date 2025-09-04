鎖定車手必背幸運包 警橫掃10縣市瓦解詐團 再破舞廳300人毒趴

南投集集警方查緝詐團車手，鎖定車手作案必帶的圓點背包，循線逮捕歸案。（集集警方提供）

2025/09/04 15:32

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集警方去年底查緝200萬元詐騙案，循線調閱監視畫面，跟著車手作案必帶的圓點幸運背包，順利逮人歸案；之後聯合全台多個縣市警局溯源追查，橫掃10縣市展開3波大搜索，成功瓦解以王嫌為首的17人詐團，其中還有竹聯幫成員，並從詐團人員涉及毒品，破獲桃園市舞廳314名外籍移工毒趴案，訊後依詐欺、毒品等罪移送法辦。

集集警方表示，去年底轄內謝姓民眾遭詐團車手面交取走200萬元，獲報後展開追查，惟車手透過搭乘高鐵、計程車，甚至半路變裝，不斷製造斷點干擾偵辦，不過該車手因作案時必帶圓點背包，自認每次帶出門都能成功取款，便將其視為幸運包，之後員警就鎖定背包，並順利在高雄逮到人。

警方說，後續為溯源查緝詐團，聯合草屯分局，以及南投縣、台中市、桃園市警察局等單位，在今年展開多月監控、埋伏，並在北北基桃、苗中雲高，以及嘉義縣市共10地展開3波大掃蕩，除查獲該詐團以車輛四處作案收款當成「行動水房」，也逮捕以王嫌為首的17人詐團，起出10萬元、點鈔機、犯罪手機等證物。

其中詐團成員還有竹聯幫弘仁會幫派份子，以及越南籍移工，甚至移工還曾涉入毒品案件，員警因此循線追查，並在桃園市的舞廳查獲314名外籍移工毒品趴，起出毒品K他命、「喪屍煙彈」等違禁品，訊後依詐欺、洗錢、毒品，以及組織犯罪等移送南投、桃園地檢署偵辦。

南投集集警方查緝詐團車手，惟車手不斷轉換交通工具，甚至中途變裝製造斷點干擾偵辦。（集集警方提供）

南投集集警方聯合多個縣市查緝詐團，在10縣市發動3波大掃蕩，並在桃園的舞廳破獲314人的外籍移工毒品趴。（集集警方提供）

南投集集警方聯合多個縣市查緝詐騙案，破獲以王嫌為首的17人詐團，起出10萬元現金等證物。（集集警方提供）

