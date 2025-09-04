PTT八卦板主遭恐嚇信威脅 揚言「炸你全家、槍殺賴清德」

總統賴清德。（資料照）

2025/09/04 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣最大網路論壇「PTT」驚傳，八卦板主群遭人寄恐嚇信，內容不僅揚言「炸你全家」，甚至寫下「0800 槍殺賴清德」，已涉及刑法「恐嚇危害安全罪」。

PTT八卦板主「ubcs」今（4）日下午發布公告表示，板主當久了難免遇到奇怪份子，對方透過 VPN 跳板寄信，不僅威脅板主群，還恐嚇槍殺國家元首。他戲稱：「嗆殺板主群全家就算了，居然連『萊爾富』都不放過，這可攤上大事了喔。」同時提醒網友，切勿一時衝動發表違法言論。

他貼出網路報案紀錄截圖，顯示昨（3）日晚間7時08分左右收到一封恐嚇信，內容提到「0800槍殺賴清德」，「0800」疑似指涉時間點而非金額。板主們僅能提供寄件 IP 位址，初步顯示來自新加坡。

「ubcs」也無奈表示，雖然已報警，但擔心最後可能「要嘛抓不到人，要嘛不起訴，還得司法補償」。他嘲諷，屆時恐怕只是警方先開記者會宣示破案，若日後不起訴也鮮少人關注。

PTT八卦版主近日收到恐嚇信，內容除了「炸你全家」，竟還包括關於槍殺總統賴清德的言論。（擷取自PTT）

