為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    豐原警分局轄區刑案頻傳 普度「超級平安乖乖」、空心菜湯上桌

    豐原警分局中元普度，除準備了「超級平安乖乖」及1鍋空心菜湯。（記者歐素美攝）

    豐原警分局中元普度，除準備了「超級平安乖乖」及1鍋空心菜湯。（記者歐素美攝）

    2025/09/04 15:54

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局今天下午普度，由於7、8月轄區連續發生一家五口輕生、祖父溺死孫子後輕生、超商凶殺案及火災情侶2死案，10條人命殞落，員警紛向好兄弟祈求轄區平安，特別的是，警方準備「超級平安乖乖」及1鍋空心菜湯，據了解，「空心就是無心，無心留客，請好兄弟吃完就走」。

    記者採訪時，豐原警分局長謝建國笑說，「都結束了」，只是單純的中元普度；偵查隊長洪緯儒表示，轄區案件頻傳，土地公及關公都拜了，中元普度本意就是祈求轄區治安平順。

    豐原警分局在普度中，特別拜了「超級平安乖乖」及空心菜湯，員警表示，跑了好幾家，店家好不容易才找到2包大包裝的「超級平安乖乖」，空心菜湯則是委託廠商準備。

    據了解，有命理老師表示，普度桌上有拐彎抹角趕人的東西，就是「一鍋空心菜湯」，且湯需遵循古法製作，空心菜要泡在無鹽無油的滾水裡，空心就是無心，無心留客，請好兄弟吃完就走，半生不熟則代表人鬼疏途，彼此不熟。

    豐原警分局中元普度，分局長、偵查隊全到齊。（記者歐素美攝）

    豐原警分局中元普度，分局長、偵查隊全到齊。（記者歐素美攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播