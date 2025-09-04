豐原警分局轄區刑案頻傳 普度「超級平安乖乖」、空心菜湯上桌

豐原警分局中元普度，除準備了「超級平安乖乖」及1鍋空心菜湯。（記者歐素美攝）

2025/09/04 15:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局今天下午普度，由於7、8月轄區連續發生一家五口輕生、祖父溺死孫子後輕生、超商凶殺案及火災情侶2死案，10條人命殞落，員警紛向好兄弟祈求轄區平安，特別的是，警方準備「超級平安乖乖」及1鍋空心菜湯，據了解，「空心就是無心，無心留客，請好兄弟吃完就走」。

記者採訪時，豐原警分局長謝建國笑說，「都結束了」，只是單純的中元普度；偵查隊長洪緯儒表示，轄區案件頻傳，土地公及關公都拜了，中元普度本意就是祈求轄區治安平順。

豐原警分局在普度中，特別拜了「超級平安乖乖」及空心菜湯，員警表示，跑了好幾家，店家好不容易才找到2包大包裝的「超級平安乖乖」，空心菜湯則是委託廠商準備。

據了解，有命理老師表示，普度桌上有拐彎抹角趕人的東西，就是「一鍋空心菜湯」，且湯需遵循古法製作，空心菜要泡在無鹽無油的滾水裡，空心就是無心，無心留客，請好兄弟吃完就走，半生不熟則代表人鬼疏途，彼此不熟。

豐原警分局中元普度，分局長、偵查隊全到齊。（記者歐素美攝）

