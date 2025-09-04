京華城案》今天不裁定是否延押 柯文哲、應曉薇還押台北看守所

陳佩琪淚眼揮手向在囚車中的柯文哲道別。（記者劉信德攝）

2025/09/04 14:45

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，唯二在押的被告前台北市長柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭今提訊柯、應2人進行延押訊問，庭訊至中午12點半結束；合議庭下午1時40分許通知法警室，今日不做出裁定，柯文哲、應曉薇還押台北看守所。

合議庭中午評議後，決定今天不做出裁定，通知法警室將柯文哲、沈慶京還押台北看守所，囚車於下午2時許駛離北院，支持者在旁高呼「柯文哲等你回來、奮戰到底」等口號。

審判長江俊彥開庭時諭知，由於彭振聲作證的時間比預料的時間少1天，因此利用今日空檔進行延押訊問，而羈押期限至10月1日，檢、辯可將10月1日前傳喚的證人列為主張延押或停押的依據，合議庭會視訴訟進行的情況，於合法且適當的時候加以裁定。

檢察官廖彥鈞指出，在柯、應此次羈押期限10月1日之前，還有同案被告沈慶京、李文宗、李文娟要相互作證，10月1日後也有共同被告柯文哲、沈慶京、東森電視總裁張高祥、名會計師范有偉尚待作證，皆是證明柯涉收賄、圖利案的重要證人。

廖彥鈞指出，民眾黨立委黃珊珊也將對政治獻金案再次到庭作證，其證詞可能與收賄、圖利罪相關；應曉薇的助理連君蒲、顧問吳順民也還沒作證，從先前王尊侃、陳佳敏作證的情況來看，顯有勾串的高度可能性；還有民眾黨人員陳秀菊、許甫須作證違反政治獻金案罪雖非重罪，但本件是社會矚目案件，柯仍有勾串之虞。稍後，應曉薇的律師向法官表示，捨棄傳喚連君蒲作證。

檢察官陳思荔指出，本案創造了史無前例的「司法奇觀」，羈押禁見中的柯文哲一再授權使用其社群帳號連續發文，攻擊騷擾證人與司法人員，斷章取義扭曲證詞及庭訊內容，毫不避諱地隔空串證、製造輿論，抹黑恐嚇證人，無視法律規範，毫無遵法意識，羈押禁見尚且如此，交保後接觸、勾串證人勢必更加嚴重，有繼續羈押禁見的必要。

柯文哲發言半小時，他說被關在看守所裡，陽光無法照進來，一年沒與他人交談，曾經有個對面室友喊說「阿北加油」就被換房間了；他睡在馬桶旁邊、很臭，他都戴著口罩睡覺，讓他想起韓國瑜說的「莫忘世上苦人多」，「這樣也好，自己就讀書，磨一下心志」，他已換9名室友，「關一年也好，可以看到台灣最底層的樣子了」。

應曉薇說，她在看守所每天都看著牆壁上的蟑螂在爬牆，她拿起衛生紙把牠們抓起來，從窗戶缺口丟出去，「我為什麼要把牠們放生？因為我被關後，想到眾生應該平等」。她強調每個北市府都發局、都委會證人出庭作證，都說她沒有欺負、責罵他們，前副市長彭振聲作證，也說她沒有以「喝咖啡」暗示「放水」京華城案。

台北地院審理京華城容積等弊案，唯二在押的被告前台北市長柯文哲（見圖）、國民黨台北市議員應曉薇，羈押期限將於10月1日屆滿，合議庭今提訊柯、應2人進行延押訊問。（記者劉信德攝）

