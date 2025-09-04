去年中元前夕彰化民宅火警險奪4命 消防局推燒紙錢5大守則

倒臥的金爐與地上的紙錢為釀災的罪魁禍首。（圖由消防局提供）

2025/09/04 14:17

〔記者湯世名／彰化報導〕再過2天就是中元節，彰化縣去年共發生9起因祭祀燒紙錢引起的火災，造成200多萬元財產損失，其中去年中元節前夕彰化市一戶民宅焚燒紙錢不慎釀大火，一家4口受困險遭不測，彰化縣消防局今天（4日）就提出焚燒紙錢5大安全措施，呼籲民眾燒紙錢切記做到「人離火熄」，以策安全。

消防局指出，去年8月17日（農曆7月14日）彰化市一處5樓民宅車庫突然冒出陣陣濃煙，隨即火舌竄出，屋內一家4口受困，情急之下被迫往頂樓避難。消防局獲報迅速到場救援，在最短時間內撲滅火勢，同時深入火場搜尋受困的夫妻2人及2名幼童。在接觸到一家4口後，消防員手抱小孩並套上可供給空氣又能隔絕濃煙的共生面罩救出一家4口，所幸經送醫檢查後均無大礙。經了解，本案與中元祭祀焚燒紙錢時餘燼飛散，引燃周遭雜物有關。

消防局說，中元節是台灣重要的民俗節日，這段期間用火頻率增加，他們已結合各鄉鎮市防火宣導隊，透過里鄰集會、宣導場合（治安會報、寺廟訪視及家戶訪視）及社群平台，加強宣導民眾減少露天燃燒紙錢、減少施放鞭炮。

消防局提醒民眾，在家中祭祀焚燒紙錢時，務必配合下列5項安全措施，即選擇適當地點、使用專用金爐、備妥滅火器具、確認餘燼撲滅、減少施放鞭炮。

消防員手抱已套上共生面罩的幼童。（圖由消防局提供）

