台中「打手基地」打死人20萬交保 重判13年8月的殺人犯蔣啟勛落跑了

管芥寬設置的打手訓練基地鬥毆殺人案，其暴戾行徑引發社會輿論關注，圖為當時警方進入基地調查的場景。（警方提供）

2025/09/04 15:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子管芥寬在台中市成立「打手訓練基地」，夥同小弟把手下連紹雄打斷手腳，2021年間，連男北上找來幫手共12人進攻基地報仇，卻反被管男陣營活活打死，其中，開槍射連男的共犯蔣啟勛（管的小弟，打手基地幹部）獲20萬元交保，今年3月最高法院駁回上訴，依殺人罪判刑13年8月定讞，但蔣男卻已棄保潛逃，台中地院裁定沒收交保金。

上述基地鬥毆案發生後，檢警又發現此基地與九州博弈集團有關，至於創辦此基地的管芥寬一審依殺人罪判處17年徒刑，二審卻認為小弟是主動反擊而打死人，小弟不是受管的指揮而殺人殺人罪改判無罪，僅依違反組織犯罪防制條例改判4年6月徒刑，開槍射連男的共犯蔣啟勛（管的小弟，打手基地幹部）判刑13年8月，其餘10多名共犯判刑12年不等。

判決書指出，有殺人前科的管芥寬（51歲）於2017年成立培訓打手的基地，管於2020年懷疑手下連紹雄私吞訓練基地的錢，指揮打手小弟把連男關狗籠打斷手掌與腳指，連男到新北市找12名打手助陣，13人（下稱連陣營）於2021年2月1日進攻打手基地，控制管芥寬等約15人（下稱管陣營），持刀猛砍管芥寬手腳，不料，管陣營有8名打手返回基地而情勢逆轉。

雙方在基地內互毆，連陣營不敵撤退，連男卻受困被活活打死，其中，蔣啟勛於鬥毆中持槍朝已被擊在地的連男大腿射擊1槍，依殺人罪判刑13年8月，今年3月最高法院判決駁回上訴，全案終於定讞，但蔣男已經棄保潛逃，由檢方發布通緝，台中地院則於今年8月底裁定沒收交保金。

