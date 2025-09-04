為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    通緝犯遇警脫上衣金蟬脫殼 休假員警路過協助逮人

    29歲陳姓男子因通緝拒捕，與員警拉扯竟脫上衣意圖金蟬脫殼，仍被守株待兔員警逮捕。（警方提供）

    2025/09/04 14:56

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市警桃園分局景福派出所員警，昨夜在博愛路某KTV臨檢，涉及強盜案、毒品案而被通緝的陳姓男子，謊報身分卻被員警識破，陳男見狀立即往門外衝並與員警發生拉扯，拉扯間陳男順勢脫掉上衣，用「金蟬脫殼」方式，裸著上身往外狂奔，陳男躲進附近的防火巷，仍被守候一旁員警逮捕，並依法解送歸案。

    景福派出所副所長黃嘉得率警員周采萱，於昨晚11點22分時在博愛路某KTV執行臨檢查察勤務，核對店內人員身分時，由於29歲陳姓男子自報身分後，資料明顯錯誤，員警發現立即提高警覺，阻止想要逃跑的陳姓男子，只是陳姓男子依仗體格壯碩與員警發生拉扯後逃逸。

    黃嘉得立刻尋求線上支援，恰巧中路派出所警員蔣賢學休假路過也加入圍捕行列，雙方在巷弄追逐一百多公尺，陳男躲入防火巷內以為已經甩開員警，沒想到蔣員早在一旁守株待兔，陳男則是累的癱在地上表示不跑了而被逮捕。

    29歲陳姓男子因通緝拒捕，與員警拉扯竟脫上衣意圖金蟬脫殼，仍被守株待兔員警逮捕。（警方提供）

