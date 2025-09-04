新竹新豐坑子口靶場土地爭議 自救會提再審促國防部賠償

新豐坑子口土地爭議案，自救會長鄭進宅向高院提出再審，要求國防部依法徵收土地及賠償。（記者廖雪茹攝）

2025/09/04 14:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉坑子口靶場土地爭議案訴訟多年，自救會長鄭進宅今天表示， 國防部自1963年起為擴大靶場射擊範圍，強制西濱公路鳳鼻尾隧道兩側村民無償遷村，當年軍方曾承諾完成徵收後，將依非都市土地管制規則辦理，但實際上並未履行，近日自救會取得內政部提供1996年4月1日核准徵收坑子口建築用地的文件，他向最高行政法院提出再審，要求國防部依法辦理徵收土地及賠償。

鄭進宅說，新豐鄉坑子口地區的土地，遭無償強占面積約200多公頃，大部分是農業用地，極少數是建築用地，分屬3000多位土地業主所有。國防部直到2005年才完成這200多公頃土地徵收，取得土地使用權，也就是說，國防部在完成土地徵收之前都是無償的非法佔用。國防部當年曾承諾完成徵收後將依非都市土地管制規則辦理，但實際並未履行，並多次隱匿核准文件。

為此，鄭進宅向法院提告，當時國防部稱土地徵收日期是1996年6月，且已逾越請求權請求期限為由，遭法院駁回。去年底鄭進宅再委託律師分別向國防部及內政部寄出存證信函，要求提供1996年徵收新竹縣新豐鄉坑子口建築用的核准徵收文件及法律依據。內政部今年1月正式提供1996年4月1日核准徵收坑子口建築用地的文件，證實符合非都市土地管理規則第18條規定。

鄭進宅表示，依民法第197條第2款，「損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人」。為此，他已向最高行政法院提出再審，要求國防部仍須按照施行於1989年7月9日至1996年5月25日的非都市土地管理規則第18條辦理。

新竹縣坑子口靶場自救會取得內政部提供1996年4月1日核准徵收坑子口建築用地的文件。（鄭進宅提供）

國防部自1963年為擴大靶場射擊範圍，強制西濱公路鳳鼻隧道兩側村民無償遷村。（鄭進宅提供）

