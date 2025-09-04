花蓮驚悚車禍！重機騎士撞休旅車 當場噴飛卡在車頂

花蓮美崙工業區華西路昨發生一起車禍，何男當場噴飛到汽車車頂，緊急送醫。（民眾提供）

2025/09/04 14:13

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮美崙工業區華西路昨發生一起車禍，46歲李姓女子駕駛一輛白色MG休旅車左轉時，與36歲何姓男子駕駛的紅牌重機撞擊，何男當場噴飛到汽車車頂，造成全身多處擦挫傷，左手、腳疑似骨折送醫，雙方皆持有合格駕照且無酒駕，詳細的事發情形仍有待調查。

花蓮警分局今指出，3日下午4點多，1輛白色MG休旅車沿花蓮市華西路東往西方向左轉行駛，與另一輛Yamaha mt-07大型紅牌重機沿華西路南往北方向直行，雙方於無號誌路口處發生碰撞，造成機車騎士身體多處擦挫傷及疑似左手、腳骨折，經送醫診治後，目前尚在醫院治療中，，詳細肇事原因尚待調查釐清中。

根據現場畫面，雙方發生猛烈碰撞，事故發生後，重機騎士直接撞上自小客車擋風玻璃，往上噴飛並躺在車頂無法動彈，而休旅車前擋風玻璃碎裂如蜘蛛網狀，左前車頭也凹陷嚴重，兩台車的車子零件四散，這輛重機型號「Yamaha mt-07」，新車市價約新台幣38萬8000元。

花蓮警方呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌，並減速慢行、留意周遭狀況，轉彎車輛應隨時注意直行車動態，遇有視線死角或判斷不易時，應先暫停觀察再行駛，避免爭道或搶快，養成「防禦駕駛」觀念。

