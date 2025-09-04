為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    花蓮驚悚車禍！重機騎士撞休旅車 當場噴飛卡在車頂

    花蓮美崙工業區華西路昨發生一起車禍，何男當場噴飛到汽車車頂，緊急送醫。（民眾提供）

    花蓮美崙工業區華西路昨發生一起車禍，何男當場噴飛到汽車車頂，緊急送醫。（民眾提供）

    2025/09/04 14:13

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮美崙工業區華西路昨發生一起車禍，46歲李姓女子駕駛一輛白色MG休旅車左轉時，與36歲何姓男子駕駛的紅牌重機撞擊，何男當場噴飛到汽車車頂，造成全身多處擦挫傷，左手、腳疑似骨折送醫，雙方皆持有合格駕照且無酒駕，詳細的事發情形仍有待調查。

    花蓮警分局今指出，3日下午4點多，1輛白色MG休旅車沿花蓮市華西路東往西方向左轉行駛，與另一輛Yamaha mt-07大型紅牌重機沿華西路南往北方向直行，雙方於無號誌路口處發生碰撞，造成機車騎士身體多處擦挫傷及疑似左手、腳骨折，經送醫診治後，目前尚在醫院治療中，，詳細肇事原因尚待調查釐清中。

    根據現場畫面，雙方發生猛烈碰撞，事故發生後，重機騎士直接撞上自小客車擋風玻璃，往上噴飛並躺在車頂無法動彈，而休旅車前擋風玻璃碎裂如蜘蛛網狀，左前車頭也凹陷嚴重，兩台車的車子零件四散，這輛重機型號「Yamaha mt-07」，新車市價約新台幣38萬8000元。

    花蓮警方呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌，並減速慢行、留意周遭狀況，轉彎車輛應隨時注意直行車動態，遇有視線死角或判斷不易時，應先暫停觀察再行駛，避免爭道或搶快，養成「防禦駕駛」觀念。

    花蓮美崙工業區華西路昨發生一起車禍，何男當場噴飛到汽車車頂，緊急送醫。（民眾提供）

    花蓮美崙工業區華西路昨發生一起車禍，何男當場噴飛到汽車車頂，緊急送醫。（民眾提供）

    花蓮美崙工業區華西路昨發生一起車禍，何男當場噴飛到汽車車頂，緊急送醫。（民眾提供）

    花蓮美崙工業區華西路昨發生一起車禍，何男當場噴飛到汽車車頂，緊急送醫。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播