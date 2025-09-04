為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新莊KTV凌晨驚傳槍響 警90分鐘逮將入監嫌犯

    新莊一處連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，一名醉客離去時朝天花板連開多槍，警方獲報趕抵90分鐘內到板橋逮人；警方在場發現彈殼。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊一處連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，一名醉客離去時朝天花板連開多槍，警方獲報趕抵90分鐘內到板橋逮人；警方在場發現彈殼。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/04 14:06

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新莊中華路一間連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，數名唱歌客人目擊醉客朝天花板連開數槍，還看見火光，警方獲報展開查緝，鎖定53歲鍾姓嫌犯涉重嫌，90分鐘內在板橋一處旅館逮人，查獲犯案手槍、子彈；警方初步了解，鍾嫌另涉槍砲案將入監執行，疑酒後心情不佳，離去時朝天花板開槍洩憤，還朝客人恐嚇，警方依槍砲、恐嚇及毀損罪嫌送辦。

    新北市新莊區中華路一間知名KTV二樓走廊今天凌晨驚傳槍響！民眾報案指出，一名醉客持手槍朝天花板開槍，現場可見火光，涉案男子隨後搭車離去。

    新莊分局獲報後，中港派出所長孫祥皓、偵查隊幹員趕抵現場，清查發現無人受傷，警方擴大調閱監視器畫面，警方迅速鎖定53歲鍾姓嫌犯涉有重嫌，專案小組掌握逃逸方向，案發90分鐘內在板橋區南門街一處旅社，緝獲呼呼大睡的鍾嫌，查扣作案用手槍1把、子彈3顆等證物，全案依法帶回偵辦。

    警方初步了解，鍾嫌因涉及槍砲案判決確定，將入監服刑，心情鬱悶，案發時飲酒過量，情緒失控開槍洩憤，警方依違反槍砲條例、恐嚇及毀損罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

    新莊分局長陳保緒嚴正表示，任何人因情緒失控持槍滋事，不僅造成社會恐慌，更是挑戰公權力。警方絕不寬貸，必定以最短時間全力緝捕到案，展現強而有力的執法決心。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    新莊一處連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，一名醉客離去時，朝天花板連開多槍，警方獲報趕抵，90分鐘內到板橋逮人；警方在場發現彈殼。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊一處連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，一名醉客離去時，朝天花板連開多槍，警方獲報趕抵，90分鐘內到板橋逮人；警方在場發現彈殼。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊一處連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，一名醉客離去時，朝天花板連開多槍，警方獲報趕抵，90分鐘內到板橋逮人；新莊分局長陳保緒（中）慰勉中港所長孫祥皓（左）及偵查隊有功人員。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊一處連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，一名醉客離去時，朝天花板連開多槍，警方獲報趕抵，90分鐘內到板橋逮人；新莊分局長陳保緒（中）慰勉中港所長孫祥皓（左）及偵查隊有功人員。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊一處連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，一名醉客離去時，朝天花板連開多槍，警方獲報趕抵，90分鐘內到板橋逮人；新莊分局長陳保緒（左）慰勉中港所長孫祥皓（右）、偵查隊有功人員。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊一處連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，一名醉客離去時，朝天花板連開多槍，警方獲報趕抵，90分鐘內到板橋逮人；新莊分局長陳保緒（左）慰勉中港所長孫祥皓（右）、偵查隊有功人員。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊一處連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，一名醉客離去時，朝天花板連開多槍，警方獲報趕抵，90分鐘內到板橋逮人；警方封鎖現場。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊一處連鎖KTV今天凌晨驚傳槍響，一名醉客離去時，朝天花板連開多槍，警方獲報趕抵，90分鐘內到板橋逮人；警方封鎖現場。（記者吳仁捷翻攝）

