拒玩3P、只做3個動作 男辯沒「性致」仍被重判7年2月

2025/09/04 13:34

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣已成年的程男，將一名國中少女（以下稱A女）介紹給好友李男，李與少女發生性關係，他也經常揪程男一起玩「3P」，程男都說「不喜歡3P」，但半年後李男與少女的關係生變，少女不願意性交，李男卻強行插入射精，被依強制性交罪判7年8月徒刑，程男原本只在旁邊觀看，因不爽A女不配合，幫忙扯去A女的內褲和拿走其手機並壓制，程雖沒有對少女強制性交，仍被視為共同正犯，被判7年2月徒刑。

判決書說，李男與程男是十分要好的朋友，前年1月程男將A女介紹給黃男認識，黃男明知A女就讀國中仍與她發生性關係，第一次兩人到摩鐵開房間，後來跑到程男租屋處，每一次黃男都有揪程男「要不要一起玩3P」，但程回答「我不喜歡、不要、沒性致」。黃男與A女合意性交3次，程男都在旁邊打電腦、滑手機，沒有加入。

此案關鍵發生在黃男與A女關係開始生變，前年9月23日黃又帶A女到程的租屋處，三人共處一室，黃又忍不住想跟A女發生性關係，但A女拒絕，黃仍強行硬上，A女反抗，原本在一旁滑手機的程男見A女不願配合，便上前拿走A女的手機、幫忙扯下其內褲，還幫忙壓制A女，讓黃男完成性交。

事後A女的父親發現女兒脖子、手臂有勒痕，細問之下，才知女兒被人性侵，便上警局報案。

出庭時，黃男都程男強調自己是冤枉的，他們稱，都是A女自願的，程男更強調，自己從頭到尾都沒有「性致」玩3P，也沒有對A女猥褻。

但法官以A女的說詞，和性交後A女與黃男的手機對話，確定第4次並非「合意性交」，因此以「強制性交罪」論處；至於程男雖然沒有對A女有猥褻或性交行為，但強制性交罪並非「己手犯」（自己親自動手而構成犯罪），對於強制性交行為的實現具有重要支配，就是共同正犯。程男徒手搶走A女手機、扯去A女內褲，並協助壓制，此舉已經直接對A女的身體施加強暴手段，其犯行對強制性交的實現，具有不可或缺的重要地位。因此黃男、程男因觸犯強制性交罪判處7年8月、7年2月徒刑；另外黃男因對未滿16歲合意性交部分共3罪，每罪均判6月徒刑。

