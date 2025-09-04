為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    搭電梯太擠爆衝突 8旬嬤與5旬婦互毆頭破血流

    警方到場時，發現82歲游姓阿嬤頭破血流，隨即通報救護車前來協助送醫。（記者陸運鋒翻攝）

    警方到場時，發現82歲游姓阿嬤頭破血流，隨即通報救護車前來協助送醫。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/09/04 13:21

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市游姓阿嬤及張姓婦人，昨天（3日）參加永和某健康食品公司推廣課程，結束後搭電梯離去時，因電梯太過擁擠引發2人口角，進而爆發肢體衝突，2人在電梯內拳打腳踢，造成游嬤頭破血流，警方獲報到場制止並協助就醫，同時將2人帶回偵辦。

    永和警分局調查，82歲游姓阿嬤及53歲張姓婦人均為家庭主婦，2人昨一大早到永和民權路一間健康食品公司，聆聽產品推廣宣導課程，結束後眾人紛紛搭乘電梯準備離去，由於先進入的張婦被擠到最後面，引發不滿對游嬤說「妳幹嘛推我！」，雙方因此起口角。

    過程中，游嬤一把將張婦推倒在地，張婦起身後不甘示弱，拿飲料鐵罐朝游嬤頭上猛敲，導致游嬤頭破血流，其他民眾見2人火氣都非常大，連忙打110請警方前來。

    警方表示，趕抵現場時，雙方雖然已無攻擊行為，但仍在持續爭吵，隨即協助通報救護車，將滿臉血的游姓阿嬤送往新店慈濟醫院治療，幸無生命危險，至於張姓婦人則無明顯傷勢，由於2人堅持提告，警詢後將2人依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

