廖國棟涉SOGO立委收賄案 高院裁定延長限制出境8個月

2025/09/04 13:27

〔記者楊國文／台北報導〕朝野立委5年前爆發集體收賄案，時任國民黨立委廖國棟等人被控涉嫌收受前太流公司李恒隆賄賂為公司法修法，向經濟部施壓以奪回SOGO百貨經營權，一審認定廖國棟涉嫌收賄620萬元，判刑8年6月，日前，高等法院傳喚廖召開訊問庭，廖否認犯行，指一審判決有違誤，他曾任6屆立委，知名度高，不可能逃亡，不過，高院認定廖罪嫌重大，有逃亡之虞，裁定9月15日起，限制出境、出海8個月。

高等法院考量廖國棟遭限制出境、出海處分，將於9月14日屆滿，日前傳訊廖國棟、辯護律師到案表示意見。

廖國棟和律師指稱，廖國棟並無犯罪嫌疑，一審認定他犯罪嫌疑重大而判刑8年6月，已有違誤。廖曾任6屆原住民立委，乃公眾人物，在國外並無資產、人脈，家人親友全部在臺灣，又長期患有重病，每3個月即須回診1次，之前，一審裁定交保金1000萬元已足以擔保刑事之執行，並無再予限制出境、出海必要。

高院審理認為，廖國棟在高院出庭仍否認犯行，但依據相關人證、通訊監察譯文、通訊軟體對話紀錄、監視器畫面及帳冊資料等人、物證，顯示廖涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款的不違背職務收賄罪嫌疑重大，且是最輕本刑5年以上的重罪，一審判廖8年6月徒刑，可見其罪責甚重，有畏罪逃亡的可能。

高院指出，司法實務上，不乏被告在偵、審期間都遵期到庭，且國內有家人及固定住所，並提出具保金，仍棄保潛逃出境案例，以廖國棟身為立委，有豐富人脈、資源及相當資力，非無逃亡海外可能，加上廖罹病屬慢性疾病，可於海外就醫，縱使罹患罕見疾病，也不是只有我國的醫療資源才能照顧得當，綜合認定廖有逃亡可能，裁定自9月15日起延長限制其出境、出海8個月，可抗告，高院並通知移民署、海巡署執行境管措施。

立法院5年前爆發立委集體收賄案，台北地院認定無黨籍蘇震清等4名前、現任立委，涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄賂為公司法修法爭議，以開公聽會、質詢等方式向經濟部官員施壓以奪回SOGO百貨經營權，依不違背職務收受賄賂罪判刑，無黨籍前立委蘇震清判10年、國民黨籍立委陳超明7年8月、時任立委廖國棟8年6月、前時代力量立委徐永明依期約賄賂罪判刑7年4月。全案上訴高院審理中。

