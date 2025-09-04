「史上最短紅線」在台中！民怒：根本開單陷阱

「史上最短紅線」在台中！台中大里區立仁路多處路口畫設長度僅1公尺的超迷你紅線，讓民眾無所適從。（記者陳建志攝）

2025/09/04 13:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中市大里區立仁路327巷附近共7個路口兩側，都有畫設長度近約1公尺的超迷你紅線，有民眾將車停在紅線旁邊沒壓到卻被警方開單，質疑根本是開單陷阱。

民眾黨台中市議員江和樹表示，近日接獲民眾陳情才知道「史上最短紅線」竟在台中，強調交岔路口10公尺內就算沒畫紅線也能開單，但現在的做法容易讓民眾誤解，建議既然要畫就應該符合規定，也要求查出當初是哪個單位畫設如此離譜的紅線。

江和樹表示，近日接獲民眾陳情，大里區立仁路327、345、375巷等7處路口，都在兩側畫設長度僅約1公尺的超迷你紅線，民眾以為沒壓到線就可停車卻被開單，到場看到「史上最短紅線」竟在台中，直呼實在太離譜，要求既然要畫，就要畫符合規定的10公尺紅線，讓進出巷口的車輛更安全，也讓民眾有所依循。

大里區公所農建課長王奕惟表示，透過google街景圖，可發現2022年時該路段巷口就有畫設這些紅線，不過查詢相關資料，並未發現當初是由哪個單位畫設，因只畫1公尺並不符合相關規範，將會先派人將紅線塗銷，之後民眾若有畫設紅線需求再進行申請。

不過立仁路375巷一位賴姓婦人表示，巷口開設便利商店常有民眾停車，造成巷內民眾開車出來看不到左側來車，若將紅線塗消將更危險，希望能依法規畫設10公尺的紅線，讓民眾有所遵循，也提升行車安全。

霧峰分局十九甲派出所則表示，近日並未特別針對該路段開單，不過若有民眾檢舉，還是會依相關法規處理，提醒依據《道路交通處理處罰條例》第55條第1項第2款的規定，在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出、入口5公尺內禁止臨時停車，即使該路段未劃設紅、黃線，警察仍可依法開罰，請民眾依規定停車。

台中大里區立仁路多處路口畫設長度僅1公尺的超迷你紅線，台中市議員江和樹質疑成開單陷阱。（記者陳建志攝）

台中大里區立仁路多處路口畫設長度僅1公尺的超迷你紅線，民眾直接將車停在紅線旁邊，卻不知也是違規。（記者陳建志攝）

