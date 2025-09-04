宜蘭三星鄉休旅車自撞路樹 74歲駕駛送醫不治

宜蘭三星休旅車自撞路樹，因撞擊力道猛烈車頭全毀。（圖由警方提供）

2025/09/04 12:29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉三星路一段與大埔二路路口，傳出休旅車自撞路樹，因撞擊力道猛烈，造成車頭全毀，74歲駕駛詹姓老翁送醫不治，抽血檢驗無酒精反應，肇事原因尚待調查釐清。

三星警分局今天（4日）指出，警方昨天下午3點半接獲報案，直指三星鄉三星路一段與大埔二路口發生自撞交通事故，警方到場發現，車內僅有駕駛座上的詹姓老翁，他全身多處受傷，由救護車送醫，經過急救仍回天乏術。

請繼續往下閱讀...

警方調查，事發當時，詹姓老翁駕駛三菱休旅車，從三星往羅東方向行駛，行經事故地點，不明原因自撞路樹，路口監視畫面顯示，車子撞上路樹時似乎沒有煞車跡象，車頭因劇烈撞擊嚴重受損。

三星警分局呼籲高齡駕駛人，行車時應注意前方路況，如有精神不濟，務必停靠休息，切勿疲勞駕駛，若身體狀況不佳，要避免開車，確保行車安全。

休旅車自撞路樹原因尚待調查釐清。（圖由警方提供）

自撞路樹的休旅車74歲駕駛被送醫急救，最後仍回天乏術。（圖由警方提供）

三星鄉三星路一段與大埔二路路口事故現場，紅圈處為自撞路樹的休旅車。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法