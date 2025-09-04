結婚20年老公愛上健身女教練 查LINE驚曝小三竟有3個

結婚20年老公愛上健身女教練，外遇對象還不只一個。（情境照）

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市徐姓人妻與丈夫結婚20年，前年5月間LINE通訊記錄意外發現丈夫竟背叛婚姻，先後和3名女子外遇交往，其中1名女子是他的運動教練，去年兩人協議離婚，徐女向3女提告侵害配偶權民事求償，審理期間女教練外的2名女子先後與徐女達成調解，橋頭地院判女教練賠償原告15萬元，可上訴。

判決指出，原告徐女主張：她與丈夫於2004年間結婚，並育有1女，2人之婚姻關係原本和諧，直到2023年5月間，她發現熱愛健身的丈夫先後與運動女教練、以及2名女子外遇交往，精神上非常痛苦，去年11月丈夫同意賠償100萬元協議離婚，她進一步對3女提告侵害配偶權民事求償。

2女審理期間先後與原告成立調解撤告，女教練也坦承與人夫外遇，是因人夫稱與妻感情不睦，2人日久生情，願意賠償原告10萬元，但與原告求償35萬元差距過大未達成調解，人夫也坦承2021年5月至2022年間與女教練發生性行為多次。

法院審酌兩造之身分、教育程度、職業、經濟能力，被告與交往期間及其侵權行為態樣，原告所受精神上痛苦等一切情狀，認原告損害之精神慰撫金，應以15萬元即為適當。

