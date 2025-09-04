要接小孩放學……8旬翁迷途15小時

施翁（右）在台中市區徘徊近15個小時，凌晨走到龍井社區大樓「接讀孩子放學」。（圖由讀者提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中80歲施翁被妻子帶去看病，施翁不慎走失，從上午11時在台中市區徘徊近15個小時，隔天凌晨半夜2時20分許，走到超過15公里外的龍井區社區大樓前，向住戶說「來接讀小學的孩子放學」，民眾報警尋獲才順利返家。

長輩最放心不下的還是兒女！烏日警分局今表示，施翁於8月26日凌晨2時27分，獨自走到龍井社區大樓前徘徊，龍井分駐所警員廖唯喬、黃瓊云，發現施翁體力不支，臉上滿是疲憊與焦慮，頻對住戶說「來接讀小學的孩子放學」，讓居民一陣鼻酸。

儘管施翁對時間與地點感到混亂，但幸好還記得自己名字，透過警網查詢，發現施翁在8月25日上午11時被施妻帶往西區看診，施妻報警稱「老公落跑了（台語：開溜）」，施翁竟徒步從西區走到龍井區，徘徊近15個小時要接一對兒女放學。

員警親自開車護送老翁返家，當警車抵達南區住家時，施妻早在門口焦急等待，見到丈夫平安無事，她不斷地向員警謝稱，上午陪先生前往西區台灣大道二段診所看診，丈夫突不見蹤影，所幸迷途期間沒發生意外，「丈夫口中要接的小學孩子，其實已經長大出社會工作了……」。

烏日警分局長劉雲鵬說，家中若有年邁長者，出門時最好有親友陪同照料，避免獨自外出，也可在長者穿著衣物或隨身攜帶物品，留下聯絡電話及姓名等緊急聯絡方式，幫助迷途長者平安返家。

