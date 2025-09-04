為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前夫與現任丈夫狹路相逢 當街揮拳互毆雙雙遭法辦

    謝姓男子與前妻現任陳姓老公昨晚狹路相逢，當街互毆。警方獲報趕抵，陳、謝表示不提出傷害告訴，警方仍將2人依違反社會秩序維護法87條究辦，雙方恐被法院裁罰台幣1萬8000元以下罰鍰。（記者林嘉東攝）

    謝姓男子與前妻現任陳姓老公昨晚狹路相逢，當街互毆。警方獲報趕抵，陳、謝表示不提出傷害告訴，警方仍將2人依違反社會秩序維護法87條究辦，雙方恐被法院裁罰台幣1萬8000元以下罰鍰。（記者林嘉東攝）

    2025/09/04 12:27

    〔記者林嘉東／基隆報導〕謝姓男子與前妻現任陳姓老公昨晚狹路相逢，謝男疑似擋住陳男去路，雙方爆發口角後，當街揮拳互毆，嚇壞路人報警。警方獲報趕抵，陳、謝表示不提出傷害告訴，但警方仍將2人依違反社會秩序維護法87條究辦，雙方恐被法院裁罰台幣1萬8000元以下罰鍰。

    昨晚7時許，基隆市中正區義一路土銀旁超商發生2名男子當街互毆，轄區警二分局信六路派出所獲報3分鐘後趕抵現場查出，46歲謝男被控擋住40歲陳姓男子去路，雙方一言不合，引發口角後，進而揮拳互毆，民眾見狀報案，警方才趕抵了解。

    警方調查，謝男與前妻離異後，前妻後來改嫁陳姓男子，昨晚謝、陳2人狹路相逢，口角後當街互毆。警方到場時，未見陳、謝雙方有明顯傷勢，2人也表示不提起傷害告訴。

    但由於謝、陳2人當街互毆，警方仍將2人依違反社會秩序維護法第87條函送法院裁罰。信六路派出所長鄭億宏呼籲，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民生活環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播