前夫與現任丈夫狹路相逢 當街揮拳互毆雙雙遭法辦

謝姓男子與前妻現任陳姓老公昨晚狹路相逢，當街互毆。警方獲報趕抵，陳、謝表示不提出傷害告訴，警方仍將2人依違反社會秩序維護法87條究辦，雙方恐被法院裁罰台幣1萬8000元以下罰鍰。（記者林嘉東攝）

2025/09/04 12:27

〔記者林嘉東／基隆報導〕謝姓男子與前妻現任陳姓老公昨晚狹路相逢，謝男疑似擋住陳男去路，雙方爆發口角後，當街揮拳互毆，嚇壞路人報警。警方獲報趕抵，陳、謝表示不提出傷害告訴，但警方仍將2人依違反社會秩序維護法87條究辦，雙方恐被法院裁罰台幣1萬8000元以下罰鍰。

昨晚7時許，基隆市中正區義一路土銀旁超商發生2名男子當街互毆，轄區警二分局信六路派出所獲報3分鐘後趕抵現場查出，46歲謝男被控擋住40歲陳姓男子去路，雙方一言不合，引發口角後，進而揮拳互毆，民眾見狀報案，警方才趕抵了解。

警方調查，謝男與前妻離異後，前妻後來改嫁陳姓男子，昨晚謝、陳2人狹路相逢，口角後當街互毆。警方到場時，未見陳、謝雙方有明顯傷勢，2人也表示不提起傷害告訴。

但由於謝、陳2人當街互毆，警方仍將2人依違反社會秩序維護法第87條函送法院裁罰。信六路派出所長鄭億宏呼籲，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民生活環境。

