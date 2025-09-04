悲催！百歲嬤家中跌倒求救 悲喊：「我4個孩子全都死了……」

台中百歲高姓阿嬤，日前在家中廚房跌倒爬不起來，所幸民眾聽到求救聲，趕緊通報警員和消防人員前來協助。（記者陳建志翻攝）

2025/09/04 12:11

〔記者陳建志／台中報導〕台中市西區一名百歲獨居高姓阿嬤，上月9日晚間9點多在家中廚房跌倒，因爬不起來只好按家中的蜂鳴器向外求救，有民眾路過聽到趕緊向警方報案，警員趕至將跌坐在廚房的老阿嬤扶起來，詢問老阿嬤是否有同住家人？老阿嬤悲從中來流淚表示「我4個孩子通通死了……」，語畢不禁潸然淚下，讓警員都不捨，協助聯繫區公所給予協助。

台中市警局第一分局西區派出所今表示，8月9日晚間9點多，接獲民眾報案稱民生路與五權路附近民宅內有長眾需要協助，副所長宋忠信與警員張淳鈞趕抵現場後，發現一名百歲的高姓阿嬤跌坐在自家廚房，因年事已高、行動不便，無法自行起身，只能以顫抖的手按下蜂鳴器吸引路過民眾求助，情況令人憐惜。

警察了解才知道，是一位熱心人士路過該處，聽到屋內傳來警報和呼救聲，循聲才發現高姓老阿嬤跌坐在地上，通報警、消。警員和消防人員抵達後，小心翼翼將老阿嬤扶到椅子上，並檢視其身體狀況，所幸意識清楚並無大礙，阿嬤表示，自己已在此地居住超過60年。

警員進一步詢問是否有親友同住？阿嬤突然紅著眼眶說：「我4個孩子通通死了……最後一個今年5月也走了。」語畢便忍不住落淚，讓人聞之鼻酸，警員見狀立即輕聲安慰，並將阿嬤攙扶回房休息，阿嬤對於警員及消防人員的協助頻頻感謝。

警方事後也立刻向區公所通報，詢問後才知道高姓阿嬤已是公所列冊獨居老人，定期都會由社工訪視，所幸這次被熱心民眾發現，才能及時報警救援。

第一分局呼籲，民眾可多多關懷周邊長輩，若發現長者需要協助，務必即時通報市府社會局等相關單位，如需緊急協助，可撥打110報案專線或119救護專線，讓長者在社區中能獲得安全照顧與溫情陪伴。

