    男大生偷拍女友人洗澡遭判刑 女受害週年控：母看到影片流淚

    男大生偷拍同行女性友人洗澡影片遭法辦，南投地院日前判刑2個月，而被害女生也在被偷拍一週年發文公開發生過程提醒注意。（記者陳鳳麗攝）

    男大生偷拍同行女性友人洗澡影片遭法辦，南投地院日前判刑2個月，而被害女生也在被偷拍一週年發文公開發生過程提醒注意。（記者陳鳳麗攝）

    2025/09/04 11:07

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕就讀北部某大學趙姓男大生去年8月與一群朋友同遊南投，用手機偷拍女性友人洗澡影片被發現報警，1年後遭判刑2個月，而女生也發受害週年控訴文，還原當時情況指出，父母得知後連夜南下，媽媽看到影片心痛的哭了，也強調「不能讓他再去偷拍別人」。

    現年21歲的趙姓男大生，是在去年8月與一群同學朋友開車到南投3天2夜遊，包棟一間民宿，趁女性友人洗澡時，把手機伸進百葉窗拍攝女生洗澡，女生發現後先對手機噴水再呼救、報警，南投地院上週將趙男依無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑2個月。

    被害女生在被偷拍1年後網路發文公開過程，希望提醒學弟妹和不知情的同學小心。該女生發文指出，去年同遊一行人中，還有她當時的男友，晚上大家走出去買宵夜要吃喝的東西，還研究民宿建築設計很容易從外面看到屋內，趙男也加入討論，想不到回到民宿就付諸行動「偷拍」。

    該女生說，後來報警後也打電話給媽媽，爸媽決定立即南下南投，當時媽媽除了表示心疼，也強調「不能再讓他再去偷拍別人」。

    女生也在文章中指出，趙男當下刪除影片，要求原諒，但她跟他說「不可能原諒」，警察對同行的朋友偷拍表示不可思議。而父母到達後，女警把還原影片給媽媽看，母親看了一直流眼淚。

    該名女生也說，事情過了一年，至今陰影難抹滅，想到仍覺得傷痛，因此決定說出這件事。有不少網友佩服她的勇氣，也很多人分享幫擴散，讓更多人知道避開危險的人和環境。

    圖
    圖
