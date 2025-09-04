國道逆向行駛遭網友痛批？ 警方澄清自撞未移動、影片錯覺

國道發生一起自撞車輛逆向停放在內側車道，行車紀錄器影片產生錯覺，讓人以為是該車輛逆向行駛。（摘自臉書爆料公社）

2025/09/04 10:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕最近網路傳出轎車在國道一號南下林口往桃園方向於內側車道疑似逆向行駛的影片，網友痛批逆向行車，還說「7月真的什麼都有」；警方則說明，該轎車發生自撞才會逆向停車，但車輛並未移動，只是提供行車紀錄器影片的車輛在移動，自撞車輛沒有移動，行車紀錄器的影像會有錯覺，感覺是對方移動，檢視CCTV，自撞車輛的確停在那裡沒有移動。

警方調查指出，一輛小客車於昨天晚上9點左右，行駛國道一號南下44公里、林口往桃園方向發生自撞事件，導致車輛逆向停在內側，由於是車主自行請拖吊車來處理，晚上9點19分車主就將現場自行排除，所幸車輛逆向停在內側還開著大燈，當時行走內線車道車輛發現內線車道有車輛逆向停放紛紛改道才未釀禍，由於是事故造成的逆向停車並未開罰。

只是影片PO上網後，有的網友以為是重機，也有消遣「幹麻這樣比較快到家是不是」、「7月真的什麼都有」；也有網友語重心長的指出「真的很離譜欸，到底哪裡的標示可以讓人逆向上國道阿...三天兩頭就一個...拜託這種逆向一次就直接吊銷好嗎？是等人死才知道要修法嗎？」

