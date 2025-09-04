為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    徐巧芯大姑的丈夫杜秉澄涉洗錢助詐判刑10年 被害人求償50萬獲准

    徐巧芯立委的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦涉詐團洗錢，高院首度開庭，圖為杜秉澄。（記者王藝菘攝）

    2025/09/04 10:52

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄因協助詐欺集團以虛擬幣洗錢，遭台北地方法院一審依洗錢、組織犯罪等罪，分別判刑10年與15年，目前案件上訴中，兩人均遭裁定羈押禁見。另有被害人提起民事訴訟求償50萬元，法院近日判決獲准。

    台北地檢署起訴指出，杜秉澄招募友人林于倫提供名下的東霖公關顧問公司帳戶作為詐團水房的洗錢帳戶，指揮劉向婕、林于倫等人以現金提領、跨行轉匯、將台幣換為虛擬貨幣等方式，回存至前端詐騙水房指定的電子錢包，營造交易虛幣的假象，助詐團洗出贓款。

    法院查明，杜秉澄受上游成員指揮負責水房運作，包括提領贓款、轉匯不同帳戶，甚至將資金兌換為虛擬貨幣，以掩飾犯罪所得；他還陸續招募吳沂珊、林于倫及劉向婕加入。林于倫則以「東霖公關顧問有限公司」名義開設帳戶，供集團使用；法院一審依洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪，將劉女、杜男分別重判10年、15年，林于倫8年、吳沂珊6年，可上訴。

    民事部分，陳姓被害人起初求償450萬元，後改為實際損失50萬元。法院認定詐欺行為屬多人分工、共同侵害，被害人有權請求全體成員連帶賠償。3名被告雖經通知仍未出庭、亦未答辯，依法視為自認，故判決原告請求有理。

    另劉向婕已與被害人和解，承諾支付12萬5000元，但效力僅及於雙方。法院認為，該金額與劉應分攤比例相當，其餘連帶債務人仍須就50萬元全額賠償，不得主張免責。

