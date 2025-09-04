美術老師不認襲胸國一少女 事後被抓包誇她「又大又軟」

呂姓老師向國一少女襲胸摸臀。示意圖（資料照）

2025/09/04 10:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕少女阿晴（化名）因喜歡畫畫又有天份，被媽媽送去私人藝術學院學畫，呂姓老師兼負責人竟趁上課時對阿晴襲胸、摸臀，還向班上同學炫耀「阿晴又大又軟」，阿晴隱忍多時才向師長求助，呂師否認涉案，但說詞不被法官採信，依性騷擾罪判刑8月，得易科罰金。

判決指出，就讀國一的阿晴去年4月到前鎮區某私人藝術學院學畫，負責指導她的呂姓老師竟突然伸手觸碰阿晴的胸部，阿晴反應不及被老師吃豆腐，她原本以為只是被誤觸，沒想到不到半年，又再度被呂師摸屁股；阿晴不知如何是好，也不敢跟家人說，只好透過IG成立「傻眼」群組向2位閨蜜訴苦。

師長得知此事後，協助阿晴報警，高雄地方法院審理時，呂師否認犯行，辯稱是阿晴上課時玩手機被他制止，出於報復心態才會對他做出不實指控，還說自己是聽到阿晴和另一個女同學在聊胸部發育的事，他走過去關心她們，沒想到女同學竟拉著他的手去摸阿晴胸部，但他有即時出力制止，完全沒有碰到阿晴的胸部。

呂師更強調，自己罹癌，有性功能障礙，不可能對阿晴起色心，但法官發現，呂師曾跟另名女學生用手機聊「色色的事」，聊天過程中，呂師有提到阿晴的胸部「又大又軟」，即使生病，也無法證明不會伸狼爪，因此不採信他的說詞，依成年人故意對受指導之人利用教育機會性騷擾罪判刑8月，得易科罰金，可上訴。

