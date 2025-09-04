員警扮外送員攔車逮車手 民眾好奇PO網詢問

新莊警分局獲報，逮獲面交一百萬元得手的古姓車手、查扣汽車及手機等證物；員警偽裝外送員查緝，吸引路人目光PO網。（記者吳仁捷翻攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市待業的鄭姓男子誤信虛擬幣假投資，先後投入160萬元面交4次，因無法取回投資紅利，驚覺遭詐騙，新莊警分局獲報，中港所專案員警在鄭男面交前埋伏，甚至偽裝成外送員，讓車手放鬆戒心，趁他上車時擋住後方出路逮人，替被害人守住賺來的血汗錢，續追幕後集團；由於緝捕車手現場停有外送機車，也吸引民眾目光並PO網。

新莊警方調查，26歲鄭姓被害人3日上午報案，指稱他加入LINE虛擬幣投資，但面交4次，投入160萬元後，都沒獲利，他直覺有異報案詢問，赫見竟是誤入詐騙伎倆，新莊警方向鄭男分析，這是詐騙慣用手法，讓鄭男懊惱不已，恰巧詐團來電，要求鄭男再加碼，鄭男配合警方約出詐團車手。

3日下午4時許，車手與被害人約在新莊棒球場和興街入口前面交，眼見被害人將款項交給開車前來的車手，車手上車之際，員警偽裝的外送員騎機車停在車手座車後方，擋住他去路讓車手分心，員警們隨即湧上，將車手從駕駛座拖出，壓制在地盤查。

員警們查緝現場，由於還有一輛外送機車，格外吸睛，拍下PO網詢問是什麼情況，後來才知道是警方查緝車手；警方逮獲19歲古姓車手，起出向被害人鄭男收取的100萬元現金，查扣犯案手機、車輛等證物。

古姓車手辯稱，他是水電工，只是幫友人收錢，否認是詐團車手，警方依涉嫌詐欺罪、違反洗錢防制法，將古嫌移送新北地檢偵辦。

警方透露，被害人遭詐騙現金，是他近年辛苦賺來及親友集資，未料遭詐騙損失，幸好幫被害人守住最後的100萬元存款，否則生活可能陷入困境；鄭男也很感謝警方幫忙抓人，攔阻他的損失。

