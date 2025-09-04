批「台灣碳淨零學院」講師林英杰是騙子挨告 洪申翰獲不起訴

勞動部長洪申翰擔任立委期間，爆出「台灣碳淨零學院」講師、逢甲大學主任林英杰宣稱是唯一受邀參加2023年聯合國變遷大會的官方代表是假的，批評林是「騙子」，林英杰則對洪申翰提出誹謗告訴，檢方不起訴。（資料照）

2025/09/04 10:35

〔記者吳昇儒／台北報導〕勞動部長洪申翰去年擔任立委期間，爆出「台灣碳淨零學院」講師、逢甲大學主任林英杰宣稱是唯一受邀參加2023年聯合國變遷大會的官方代表是假的，批評林是「騙子」，林英杰則對洪申翰提出誹謗告訴。台北地檢署調查認為，洪申翰罪嫌不足，今日偵結，予以不起訴處分。

時任立委的洪申翰於去年7月底，舉行記者會，爆料由柯文哲氣候顧問呂學海開設的「台灣碳淨零學院」尚未取得合法立案，就違法招生開課，學費高達30萬元；學院內的講師，也出了一堆問題，其中林英杰以逢甲大學資產管理及認證中心主任身分出席2023年在杜拜舉行的聯合國變遷大會COP28，宣稱是唯一受邀進入官方藍區的台灣官方代表。

請繼續往下閱讀...

事後，環境部、逢甲大學都否認，所以連講師都是騙子。林英杰聞訊，憤而對洪申翰提出誹謗告訴。

檢察官調查後認為，洪申翰舉行記者會主要訴求，是針對呂學海學院疑涉詐騙學員情事，過程中有被害學員到場或以拍攝影片方式說明被詐騙情形，主觀上並無誹謗林英杰的意圖；加上林英杰接受媒體採訪時的說法，會讓民眾以為他是唯一官方代表。事後，環境部有發新聞稿澄清此事，難認洪未盡合理查證義務，故認定洪申翰罪嫌不足，予以不起訴處分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法