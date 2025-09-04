為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    批「台灣碳淨零學院」講師林英杰是騙子挨告 洪申翰獲不起訴

    勞動部長洪申翰擔任立委期間，爆出「台灣碳淨零學院」講師、逢甲大學主任林英杰宣稱是唯一受邀參加2023年聯合國變遷大會的官方代表是假的，批評林是「騙子」，林英杰則對洪申翰提出誹謗告訴，檢方不起訴。（資料照）

    勞動部長洪申翰擔任立委期間，爆出「台灣碳淨零學院」講師、逢甲大學主任林英杰宣稱是唯一受邀參加2023年聯合國變遷大會的官方代表是假的，批評林是「騙子」，林英杰則對洪申翰提出誹謗告訴，檢方不起訴。（資料照）

    2025/09/04 10:35

    〔記者吳昇儒／台北報導〕勞動部長洪申翰去年擔任立委期間，爆出「台灣碳淨零學院」講師、逢甲大學主任林英杰宣稱是唯一受邀參加2023年聯合國變遷大會的官方代表是假的，批評林是「騙子」，林英杰則對洪申翰提出誹謗告訴。台北地檢署調查認為，洪申翰罪嫌不足，今日偵結，予以不起訴處分。

    時任立委的洪申翰於去年7月底，舉行記者會，爆料由柯文哲氣候顧問呂學海開設的「台灣碳淨零學院」尚未取得合法立案，就違法招生開課，學費高達30萬元；學院內的講師，也出了一堆問題，其中林英杰以逢甲大學資產管理及認證中心主任身分出席2023年在杜拜舉行的聯合國變遷大會COP28，宣稱是唯一受邀進入官方藍區的台灣官方代表。

    事後，環境部、逢甲大學都否認，所以連講師都是騙子。林英杰聞訊，憤而對洪申翰提出誹謗告訴。

    檢察官調查後認為，洪申翰舉行記者會主要訴求，是針對呂學海學院疑涉詐騙學員情事，過程中有被害學員到場或以拍攝影片方式說明被詐騙情形，主觀上並無誹謗林英杰的意圖；加上林英杰接受媒體採訪時的說法，會讓民眾以為他是唯一官方代表。事後，環境部有發新聞稿澄清此事，難認洪未盡合理查證義務，故認定洪申翰罪嫌不足，予以不起訴處分。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播