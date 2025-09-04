為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    花招百出！「紅包袋丟包」轉交贓款斷金流 「茶茶」詐欺車手集團13人收押

    詐欺車手集團採「紅包袋丟包」模式轉交贓款，企圖以斷點掩飾金流。（新竹地檢署提供）

    詐欺車手集團採「紅包袋丟包」模式轉交贓款，企圖以斷點掩飾金流。（新竹地檢署提供）

    2025/09/04 10:28

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕警政署集全力打詐，詐騙集團各出奇招掩飾犯行，採「紅包袋丟包」模式，車手騎腳踏車移動，並找來外籍車手搭火車，人頭帳戶金融卡與贓款，分批拾取、提領、轉交給收水，製造金流斷點；但仍逃不過檢警查緝，在新竹地檢署指揮新湖警分局偵辦下，破獲以蔡姓金主「茶茶」為首的詐欺車手集團，法院裁定蔡嫌等13人羈押禁見。

    新竹地檢署表示，偵查結果，檢察官認蔡姓金主及越南籍裴姓男子等13人，涉3人以上共犯加重詐欺取財罪、洗錢罪、參與犯罪組織罪，依法提起公訴。

    新竹地檢署表示，新湖警分局湖口派出所第一線員警，今年2月間透過「165詐欺提領熱點」分析，發現新豐、湖口一帶超商ATM頻繁出現異常提領。詐欺車手多以腳踏車移動，並採「紅包袋丟包」模式交接人頭帳戶金融卡與贓款，再由通訊軟體遠端指揮，分批拾取、提領、轉交予收水，以製造金流斷點。警方分析相關事證後，報請檢察官廖啟村指揮，循線溯源，陸續發動4波專案查緝。

    第一波專案4月29日，檢警在新竹縣和桃園市拘提車手林男、收水呂男、掮客蔡男、取簿手余男及取簿兼車手陳男等5人。第二波專案經比對手機通訊與監視器影像，檢警發現該詐欺集團上手仍以「高啟盛」、「龍」、「祖國」等代號持續指揮，並動員外籍車手搭乘火車，在車站廁所交接金融卡與贓款，以規避監視。在6月12日至13日陸續拘提車手頭羅男、收水邱男與越南籍車手裴男。

    第三波專案7月22日，檢警先拘提收水鄧男、車手男。檢警進一步比對手機與影像，確認掮客為陳男（代號「膽小狗國際英雄」）與蔡男（代號「槍彈盛宴」），並由共犯指認控盤首腦「茶茶」即蔡男。經調閱出入境資料，發現「茶茶」近年頻繁往返柬埔寨、泰國、廈門等高風險地區，研判其為境外詐欺集團在台的重要接頭角色。第四波專案7月29日至30日，於新竹市、台中市等地拘提首腦蔡男等3人。

    各波行動中，查扣多支手機、黑莓卡、BMW轎車、贓款數萬元、金融卡，以及筆電、讀卡機、K盤、愷他命毒品，還有假冒的刑警制服等證物。

    檢察官認為，以蔡男為首的詐欺集團13人，先後詐騙多名被害人，致眾多被害人財產受有重大損失，並承受相當身心痛苦。尤其主嫌蔡男主導多件詐欺案件，事後矢口否認犯行，堪認惡性甚為重大，並考量被告等人均尚未與被害人達成和解，建請法院審酌各量處有期徒刑1年8月至2年6月以上不等刑度，並依本案情節併科罰金，以示懲儆。

    檢警查扣的BMW豪華轎車。（新竹地檢署提供）

    檢警查扣的BMW豪華轎車。（新竹地檢署提供）

    檢警查扣的多支手機。（新竹地檢署提供）

    檢警查扣的多支手機。（新竹地檢署提供）

    檢警搜索發現詐團涉嫌穿著假冒刑警制服來收款。（新竹地檢署提供）

    檢警搜索發現詐團涉嫌穿著假冒刑警制服來收款。（新竹地檢署提供）

