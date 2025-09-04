又見高齡駕駛失控暴衝 台南86歲翁開車撞翻兩機車

段姓老翁的灰色轎車直接擦撞停放在拉麵店門口的機車，機車當場倒地，門口男子驚險跳開，所幸未釀人傷。（民眾提供）

2025/09/04 10:08

〔記者王捷／台南報導〕又傳出高齡駕駛暴衝，台南市國華街一間拉麵店外，3日晚間發生事故，86歲段姓老翁行經拉麵店前，疑因油門操作失當，撞翻兩輛停在店外的機車，其中一輛被撞到龍頭變形，所幸現場男子及時閃避，並無人受傷。

警方調查，事故發生在3日晚間7時許，地點位於國華街商圈，還好國華街平日街道兩側沒有什麼人車，只有拉麵店前聚集一些等候顧客。影片畫面顯示，段翁的車頭突然逼近騎樓，接著突然加速，擦撞銀色機車後，又撞上另一台黑色機車，一名男子見狀急忙跳開，驚險瞬間被拍下。

段翁發現闖禍，隨即下車察看，路過行人也停下腳步圍觀，突如其來的巨響讓拉麵店內顧客一度受到驚嚇，警方到場後立疏導交通，並安撫段翁情緒，才得知段翁疑似反應不及，才導致汽車暴衝，對店家與現場的人沒有仇視。

警方指出，段翁已經86歲，駕駛時因操作油門不慎才導致事故。經現場酒測結果為零，排除酒駕可能，此次事故僅涉及財損，並未造成人員傷亡，警方依規定完成登記，雙方將就車損進行後續協調。

第二分局提醒，高齡駕駛因反應與操作能力下降，發生事故的風險較高，若家中長輩持續開車，家屬應多加留意狀況。警方也呼籲，行經餐飲商圈或人潮聚集路段時務必放慢車速，確保行人及自身安全，避免類似意外再度發生。

