出國沒賺到錢還變倒賠差點沒命 「豬仔」曝台東明仁會兇殘手法

2025/09/04 11:20

〔記者劉人瑋／台東報導〕「豬仔」逃回國了，當時被鞭打、電擊的慘況才曝光！去年起台東縣多個部落陸續傳出有人被拐到國外投身詐騙，日前檢方偵破「竹聯幫仁堂明仁會台東分會」4名嫌犯，佯稱「到泰國打工」，卻把人騙到緬甸，承諾「想回國就回國」卻絕口不提「要付贖金」，多人到了海外變成任人宰割的「豬仔」，靠家人籌錢幸運脫身，有些還是遇上中國、泰國、緬甸合力搗破詐騙園區才「順便」逃離。

台東縣警察局去年11月間陸續接獲報案，稱家人被人口販運集團拐騙，初始未鎖定嫌犯身分，直到後來有被害人付了30萬元贖金逃回，才鎖定以「竹聯幫仁堂明仁會台東分會」黃嫌（24歲，組織犯罪、毀損、傷害前科）為首的4嫌。黃嫌去年就曾因強收保護費被逮，如今又因涉嫌詐騙、販賣人口落網。

警方調查，黃嫌透過人脈滲入部落，以「可介紹至泰國工作，環境好，薪水高，可賺大錢，想回國即可回國」為幌子，涉嫌誆騙4名被害人到泰國從事酒店服務生、接線生，最後卻把人帶到與泰國隔一條湄公河的緬甸苗瓦迪地區，這是緬甸「KK園區」被破獲後、新興的詐騙據點。

被害人本來以為是到國外打工，但飛機落地即遭限制人身自由、一路帶到緬甸並從事詐騙機房等工作，未達業績要求，就會被「幹部」以鐵棒、馬鞭、電擊棒等毆打、電擊，或強迫跑操場、青蛙跳、關小黑屋拘禁等處罰，淪為俗稱「豬仔」的禁臠，遭受非人道對待；家人聯絡不上被海人，找尋半天最後選擇報案，此時由於剛好有人趁機脫身或乖乖交付贖金逃回台灣，才讓黑幫詐騙集團人口販運的管道曝光。

但這些受困海外的「豬仔」無錢脫身，國內各界試圖營救也缺乏管道，最後能重返自由卻是中、泰、緬3國合作的意外結果。由於緬甸苗瓦迪地區由邊境反抗軍掌控，今年爆發中國演員王星傳出在泰國被綁架至緬甸詐騙園區，在中國成熱門話題，中方找上泰國、緬甸政府發動「聯合打詐」，動用軍警斷網、斷電，以武力介入逼得反抗軍、當地商會低頭交人；當時陸續獲救的除了中國籍「豬仔」，也有一些台灣人；據警方調查，此案最後受困的「豬仔」也是趁此機會獲釋、重獲自由。

經台東地檢署檢察官林威霆指揮台東縣警局刑警大隊、國際刑警科，以及台東、關山、大武分局共組專案小組，鎖定以黃嫌為首之「竹聯幫仁堂明仁會台東分會」犯罪組織涉有重嫌，並於日前搜索票及拘票執行搜索並查緝黃嫌等4名到案，全案依違反人口販運法及組織犯罪條例等罪嫌移送台東地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方突襲幫派份子所在地，逮捕協助詐騙的成員。（警方提供）

