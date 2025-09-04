小三的反擊！渣男偷拍性愛片 還被正宮女友恐嚇「都有事」

李姓男子涉以手機偷拍與女友小芳的性愛影片，被同時交往的另名女友小華發現，小華把性愛片傳給小芳語出恫嚇。示意圖。（記者王俊忠攝）

2025/09/04 10:04

〔記者王俊忠／台南報導〕近30歲的李姓男子與女子小芳交往時，曾與對方上床時暗中錄下與小芳的性愛影片。後來李男的女友小華得知男友劈腿小芳，在網路直批小芳是「小三」；同時從李男手機發現李與小芳的性愛影片，小華把這影片傳給小芳並語出恫嚇。台南地院分別依偷拍性影像罪與誹謗、恐嚇等罪各合判判李男3月徒刑與小華拘役50日。

檢警調查，李男與成年的小芳（化名）於2022年9月到2023年6月中旬曾經交往、有親密伴侶關係；而李男與成年女子小華（化名）也是情侶關係。

李男於2023年5月某日在小芳位於台南市的住處發生性關係時，他未經女方同意、暗中用手機錄下小芳裸身與他做愛的非公開性影像，存檔於手機內。

小華得知李姓男友也與小芳交往，於2023年4月截取有小芳照片的小芳IG帳號頁面，在小華自己的IG發布限時動態說「這個才是李男的小三，現任女友請去找她負責」；同年6月13日，小華又在李男（不知情）設的臉書帳號發布含有小芳照片，並稱小芳是小三不是正宮的內容，涉貶損小芳的名譽、人格及社會評價。

2023年6月12日，小華再用李男（不知情）的IG傳訊給小芳要求討論1輛汽車的處理方式，因見小芳無回應，小華傳訊給小芳恫嚇說「好好談，你不要、還有妳裸照，妳要看嗎？」，並傳送李男手機內李男與小芳的性愛影片給小芳，作為威脅，使小芳心生畏懼。小芳也才得知她被李男偷拍性愛影像，決定不姑息報警，警方循線查出上情。

