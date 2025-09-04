為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    苗栗母殺2子女自戕獲救 檢起訴移送國民法官審理

    吳女被苗栗地檢署依殺人罪嫌提起公訴，依國民法官法規定，移送苗栗地方法院國民參與審判案件。（資料照）

    吳女被苗栗地檢署依殺人罪嫌提起公訴，依國民法官法規定，移送苗栗地方法院國民參與審判案件。（資料照）

    2025/09/04 10:15

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一戶社區大樓民宅內，4月間發生母親胸口插刀、2名年幼子女死亡的駭人事件，該名母親送醫搶救撿回一命。檢方偵結，該女子於婚姻關係及子女監護權與丈夫起爭執，為了報復，使9歲兒子及8個月大的女兒窒息死亡，再持刀自戕，依殺人罪嫌提起公訴，移送苗栗地方法院國民參與審判案件。

    今年4月7日，32歲吳姓女子與她的9歲兒子、8個月大的女兒，被發現躺臥在住家房間內的床鋪上；吳女左胸插了一把水果刀、氣若游絲，她的兒女則已明顯死亡。吳女經送醫搶救，撿回一命。

    檢警調查，吳女前有一段婚姻，9歲兒為與前夫所生，帶兒改嫁給現任丈夫後生下一女；案發前，夫妻間因談離婚吵架，丈夫帶著幼女回父母家而分居。

    當天上午，吳女以注射預防針為由，到保母家將幼女帶離，保母見遲遲未帶返，致電吳女又沒接，遂聯繫吳女丈夫；吳女丈夫直覺不妙，前往妻子住處查看，發現房門反鎖，請鎖匠開鎖，驚見此情景，隨即報警。

    檢警於案發現場未發現遭外人入侵跡證，也沒有遺書，但在吳女存放在娘家的日記本內容，於案發前記載有不想離婚、對丈夫只想要女兒監護權等不滿，並表示會以激烈手段報復。2名子女經解剖，體內沒有遺留藥物反應，死因為窒息死亡。吳女被救活後坦承對子女犯行，再持家中水果刀自戕，打算一了百了。

    吳女涉犯殺子案，由檢方依殺人罪嫌提起公訴，因殺人罪本刑為最輕十年以上有期徒刑，另據檢方偵查吳女犯行是故意並致死亡結果。依國民法官法規定，移送國民參與審判案件，現由苗栗地院就檢、辯及被害方進行協商程序中。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

