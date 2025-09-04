為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    為印尼籍亡故女受害人伸張正義 應召集團逼良為娼終被起訴

    移民署專案當時逮獲胡姓主嫌。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署專案當時逮獲胡姓主嫌。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/09/04 09:56

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣籍男子胡恆銓與越南籍女子武阮薔薇共組跨國應召站集團，涉嫌扣留外來人口護照，並以高額不當債務拘束，迫使逾期居留的外籍女子淪為性交易工具，其間還造成1人不幸死亡。移民署北區事務大隊機動隊今年5月間成功破獲，救出來自泰國、越南與印尼等國約20餘名賣淫女子。胡男與武阮薔薇涉違反人口販運防制法性剝削罪嫌，昨（3）日被台北地檢署提起公訴。

    移民署表示，全案源自一樁令人痛心的案件，印尼辦事處駐台北印尼經濟貿易代表處，於113年7月12日接獲通報，一名印尼籍女子因心臟衰竭被救護車送往醫院，對方在意識清楚期間曾透過手機向醫院社工及印尼代表處專員求助，明確表示「不願再回到老闆身邊」。

    專案小組獲報後趕赴醫院訪談當事人，掌握關鍵案情，但對方於7月19日不幸病逝。移民署經瞭解她生前已長期從事性交易，護照被沒收，身體不適卻無法就醫，直至病情惡化送醫才曝光，最終仍不幸魂斷異鄉。

    移民署得知後，立即和市警松山分局組成專案小組深入追查，一步步抽絲剝繭，最終鎖定集團成員與據點，全力追緝，並報請台北地方檢察署指揮偵辦，從113年7月至114年5月間，歷經近一年完成縝密調查。

    移民署於114年間在台北地檢署指揮下利用執行「曙光專案」兩度收網，動員逾50名幹員，並會同北市警松山分局、新北市中和分局、北區事務大隊所屬北市專勤隊、新北市專勤隊、桃園市專勤隊等跨縣市警察、移民單位，共同執行拘提與搜索。

    專案人員於現場拘提逮補10名集團成員，主嫌胡男、武女與陳男等3人羈押禁見，另查獲泰國、越南與印尼等國約20餘名賣淫女子，其中救出6名經鑑別為人口販運被害人，由移民署提供庇護安置，其餘女子陸續遣送出境。全案於昨日由台北地檢署提起公訴。

    移民署查獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    移民署查獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

    胡嫌集團用來招攬嫖客的色情小廣告。（記者劉慶侯翻攝）

    胡嫌集團用來招攬嫖客的色情小廣告。（記者劉慶侯翻攝）

    圖
    圖
