催繳罰單訊息竟是詐騙！她向警求證保住荷包

余婦拿著兒子的手機簡訊到派出所求助。（民眾提供）

2025/09/04 09:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區一名男子突收到疑似監理站發出的催繳簡訊，內容指稱其名下有一筆交通違規罰鍰尚未繳清，要求24小時內完成繳費，否則將面臨扣點、滯納金加計及影響駕照申辦等後果，男子表示近期並無違規紀錄，媽媽獲知心覺有異，帶著簡訊前往大雅警分局潭北派出所尋求協助，警方表示，這是「假催繳簡訊」詐騙手法，千萬不要點擊不明來源的連結填寫個人資料或繳費，這位媽媽直呼幸好有向警察機關求證，並未輕信簡訊內容，才能保住荷包。

60歲的余姓婦人2日到潭北所，拿出手機簡訊向員警表示，兒子收到監理站簡訊通知，內容表示名下有一筆交通違規仍未繳清，必需在24小時內完成繳費程序，簡訊中並提供一個不明連結供線上繳納，聲明若逾期未繳納將依「道路交通管理處罰條例登陸駕照扣點2點」，「滯納金按日加計」，「影響後續駕照相關行政申辦與審查」等行政處罰。

請繼續往下閱讀...

員警透過全國監理站官方網站協助余女查證究竟名下有無帶繳納罰鍰紀錄，發現余女及其兒子根本沒有相關紀錄，進一步審閱簡訊內容，發現該簡訊內容未提供完整公務機關單位名稱，更無官方電話，也未記載相關違規紀錄及違規車牌，且繳納時間限制24小時內，明顯違反現行法定期限，且余婦表示家中從未收到相關正式公文信件，各項線索顯示該簡訊實為常見的詐騙訊息。

警員告知余婦其遭遇「假催繳簡訊」詐騙手法，余婦直呼幸好有向警察機關求證，並未輕信簡訊內容，幸運保住荷包。

大雅警分局呼籲民眾收到不明催繳訊息，應謹慎檢查來源及實際內容，避免點擊不明來源的連結填寫個人資料或進行繳費程序，若有疑慮應立即停止操作，可隨時撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以維護自身個資及財產安全。

余婦拿著兒子的手機簡訊到派出所求助，避免被詐。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法