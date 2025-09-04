為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東年輕女警王薏瑄、鍾畇青表現優 獲大武山職場新人賞肯定

    屏東縣政府警察局東港分局林邊分駐所警員王薏瑄（左）獲「第二屆大武山職場新人賞」表揚。（屏東縣政府警察局提供）

    屏東縣政府警察局東港分局林邊分駐所警員王薏瑄（左）獲「第二屆大武山職場新人賞」表揚。（屏東縣政府警察局提供）

    2025/09/04 09:14

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府警察局東港分局林邊分駐所警員王薏瑄、內埔分局內埔派出所警員鍾畇青2位職場新人，無論在治安、交通面，或為民服務等工作上表現優異，讓前輩也稱讚，今年獲得台灣青年文化創生協會「第二屆大武山職場新人賞」肯定。

    警員王薏瑄任職於東港分局林邊分駐所，從事警察工作才2年多，就協助偵破多起詐欺集團案件，展現優異刑事偵查能力，興趣熱愛歌唱，曾於警專歌唱比賽中榮獲第5名，展現多元才華。

    警員鍾畇青任職於內埔分局內埔派出所，警專2022年特考班以總成績第一名結業，曾榮獲屏東縣政府警察局好人好事績優代表；從警前曾任臺灣高鐵列車服勤員，期間也曾2度榮獲服務競賽第一名，展現高度服務熱忱與專業精神。

    屏東縣政府警察局局長甘炎民表示，王薏瑄與鍾畇青2位員警雖為職場新人，但勇於任事、積極學習與熱心為民服務的精神，為其他同仁表率，能獲選本屆「大武山職場新人賞」殊榮，實至名歸，期許2人未來持續深耕警政專業，秉持熱忱與責任感，成為兼具專業與服務、有溫度的警察，並以「微笑上工、士氣更衝」這份正向力量，成為人民最信賴、最可靠的守護者。

    為勉勵職場新鮮人，肯定其在各領域的優異表現，秉持「菜鳥也可以很厲害」的精神，在立法委員鍾佳濱發起下，由台灣青年文化創生協會主辦「大武山職場新人賞」甄選活動，今年邁入第二屆。

    屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所警員鍾畇青（左）獲「第二屆大武山職場新人賞」表揚。（屏東縣政府警察局提供）

    屏東縣政府警察局內埔分局內埔派出所警員鍾畇青（左）獲「第二屆大武山職場新人賞」表揚。（屏東縣政府警察局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播